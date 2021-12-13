Улицу c посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне назовут в честь Джамаля Хашакджи

Городской совет Вашингтона проголосовал за переименование улицы, на которой расположено посольство Саудовской Аравии, в Jamal Khashoggi Way (Дорога Джамаля Хашакджи) в честь саудовского журналиста, убитого саудовскими правительственными агентами.

На прошлой неделе совет единогласно проголосовал за символическое переименование 213-метрового участка Нью-Гэмпшир-авеню, проходящего между посольством и комплексом Уотергейт, в честь Хашакджи, журналиста-диссидента, работавшего в газете The Washington Post на момент его убийства в Турции.

"В своей журналистской деятельности Джамаль Хашакджи был яростным защитником демократии, прав человека и верховенства закона", - говорится в докладе совета по законопроекту.

"Назвав улицу перед посольством Королевства Саудовской Аравии именем Джамаля Хашакджи, округ создает мемориал в его честь, который нельзя скрыть или подавить", - говорится в докладе.

Хашакджи, яростный критик саудовской монархии, был убит и расчленен в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года после того, как приехал туда из США, чтобы оформить документы на брак со своей турецкой невестой.

Убийцами была команда людей, тесно связанных с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом (МБС), которого западные разведки обвиняют в санкционировании убийства.

Посольство Саудовской Аравии пока никак не прокомментировало это решение совета.

Ожидается, что законопроект совета будет подписан мэром Вашингтона Мюриэл Боузер и не встретит возражений в Конгрессе США, который рассматривает все законодательные акты правительства американской столицы.

В 2018 году Вашингтон назвал улицу возле российского посольства в честь Бориса Немцова, который был убит в Москве тремя годами ранее.