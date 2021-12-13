Евросоюз примет 40 тысяч афганских беженцев

15 государств-членов Европейского союза (ЕС) согласились принять 40 тысяч афганских беженцев на постоянное проживание. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон (Ylva Johansson) после встречи с министрами внутренних дел этих государств, сообщает Al Jazeera.

Более половины беженцев примет одна Германия — 25 тысяч человек, Нидерланды примут 3159 человек, Испания и Франция — по 2,5 тысячи человек, еще около 7 тысяч беженцев разместят на своей территории остальные 11 стран ЕС.

«Я думаю, что это впечатляющий акт солидарности [стран Евросоюза]», — отметила Йоханссон, высказав мнение, что разрешение для 40 тысяч афганцев переселиться в ЕС контролируемым способом поможет предотвратить «незаконное прибытие».

В начале октября Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало Евросоюз принять 42 500 афганцев в течение пяти лет, но некоторые из 27 стран-членов ЕС выступили резко против такого предложения. В их числе — Хорватия, Греция и Румыния.

Всего с середины августа нынешнего года страны ЕС приняли на своей территории 28 тысяч афганских беженцев. Немалая часть этих беженцев сотрудничала с иностранными войсками в период их боевых миссий в Афганистане, за что может подвергнуться репрессиям со стороны талибов*. Впрочем, бегство афганцев из страны продолжается на фоне ухудшающегося экономического кризиса.

Ранее ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) призвал мировое сообщество в срочном порядке выделить $2 млрд на гуманитарные потребности более 24 млн афганцев (всего население Афганистана составляет, по оценкам, 38 млн человек), оказавшихся в крайне тяжелом положении.

«Нынешняя гуманитарная ситуация в Афганистане тяжелая, особенно для детей. Зима уже наступила, и без дополнительного финансирования ЮНИСЕФ и партнеры не смогут охватить [своей помощью] детей и семьи, которые больше всего в нас нуждаются», — сказала Элис Акунга, представитель ЮНИСЕФ в Афганистане.

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