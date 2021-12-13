Торговля между ОАЭ и Россией достигнет $4 млрд в 2021 году

Общий объем торговли между Россией и ОАЭ вырастет на 21 процент и достигнет 4 миллиардов долларов в 2021 году по мере укрепления экономических связей между двумя странами, по словам высокопоставленного российского чиновника.

"На сегодняшний день в Москве зарегистрировано несколько десятков операционных компаний с эмиратскими средствами в уставном капитале", - сказал государственному эмиратовскому агентству Wam Сергей Черемин, министр правительства Москвы и руководитель московского департамента внешнеэкономической деятельности и международных связей.

"В свою очередь, российские компании открыли свои офисы в ОАЭ, и сегодня их насчитывается более 4 000".

Эти комментарии прозвучали на фоне углубления инвестиционных и торговых связей между двумя странами.

В прошлом месяце ОАЭ и Россия подписали декларацию о намерениях сформировать совместную целевую группу, нацеленную на укрепление сотрудничества в энергетическом секторе, особенно в области чистой энергии.

Министерство промышленности и передовых технологий ОАЭ также сотрудничает с Министерством промышленности и торговли России в разработке технологии водородного топлива для достижения углеродно-нейтрального промышленного сектора.

Компании из ОАЭ проявляют интерес к инвестициям в Москву, особенно в проекты, связанные с транспортной инфраструктурой, развитием недвижимости и гостиничного сектора, сказал Черемин.

"Москва, как и ОАЭ, идет по пути устойчивого и экологически безопасного развития. За годы двустороннего сотрудничества мы многое сделали для создания благоприятных условий для выхода московских компаний на рынок ОАЭ и для выхода компаний ОАЭ на рынок Москвы".

Инвестиционная компания Mubadala из Абу-Даби инвестировала в России в такие отрасли, как инфраструктура и недвижимость, сырьевой сектор, банковское дело, логистика и технологии, что привело к высоким финансовым результатам.

На позапрошлой неделе компания сообщила, что приобрела 1,9 процента акций нефтехимической компании "Сибур" за нераскрытую сумму, что стало крупнейшей инвестицией фонда в России.

Среди других инвестиций Mubadala - 2,6-процентная доля в московской алюминиевой компании En+.

Mubadala также изучает варианты потенциальных совместных инвестиций с государственным Российским фондом прямых инвестиций в строительство нового целлюлозного завода стоимостью $2,8 млрд на северо-западе России, сообщила Mubadala в 2019 году.