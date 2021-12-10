Новые боестолкновения на границе Азербайджана и Армении

В четверг на границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения, приведшие к жертвам с обеих сторон.

Армянские военные заявили, что двое его военнослужащих были ранены, а Азербайджан заявил, что армянские силы убили одного из его солдат в результатае провокации.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что азербайджанский солдат "был убит в одну ночь в результате провокации вооруженных сил Армении" недалеко от границы между странами.

«Полная ответственность за эскалацию конфликта лежит на политическом и военном руководстве Армении», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, что напряженность на границе двух стран нарастает с мая, и с тех пор регулярно появляются сообщения о столкновениях.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин принял лидеров Армении и Азербайджана на переговорах в Сочи. После встречи Путин заявил, что лидеры тройки договорились до конца года создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя странами. Переговоры были сосредоточены на урегулировании споров, оставшихся после прошлогодней войны, и были одобрены всеми сторонами как позитивные.

Эта троица встретилась менее чем через две недели после самых жестоких боев со времен Второй Карабахской войны, в результате которых погибли шесть армянских и семь азербайджанских солдат. Они также затронули вопрос восстановления советских транспортных связей между Азербайджаном и Арменией, которые в настоящее время закрыты взаимной блокадой.

В четверг министерство иностранных дел Турции заявило, что в пятницу в Москве состоится торжественное открытие шестисторонней мирной платформы на Южном Кавказе, на которой будет обсуждаться региональное сотрудничество и транспортные связи.

Платформа мира — туда входят Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турция - была предложена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после прекращения огня. Анкара, у которой нет дипломатических отношений с Арменией, заявила, что платформа может помочь нормализовать отношения с Ереваном.

«Первая встреча платформы регионального сотрудничества в формате 3 + 3, предложенная ... для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится в Москве 10 декабря», - цитирует Daily Sabah МИД Турции.

В заявлении говорится, что Азербайджан, Армения, Россия, Иран и Турция будут представлены на уровне заместителей министров иностранных дел, но не уточняется участие Грузии. 4 декабря Азербайджан освободил 10 армянских солдат, захваченных в ходе пограничных столкновений в прошлом месяце.

Кроме того, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян снова встретятся в Брюсселе 15 декабря для переговоров при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.