Пакистанские талибы заявили об окончании перемирия с правительством

Вооруженная группировка Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП)*, также известная просто как пакистанский «Талибан» (не путать с афганскими талибами*), в одностороннем порядке объявила о прекращении месячного перемирия с правительством Пакистана, обвинив власти в невыполнении обещаний, данных на начальных этапах мирных переговоров.

Перемирие вступило в силу 9 ноября, после того как правительство Пакистана объявило о начале переговоров с вооруженной группировкой, которая борется с властями Пакистана с 2007 года и совершила десятки нападений на гражданских лиц и силовиков по всей стране.

Поздно вечером в четверг ТТП заявила для журналистов, что «прекращение огня не может продолжаться» в нынешних условиях.

Реакция правительства Пакистана пока не известна. Ранее министр информации Фавад Чодри подтвердил, что между правительством и ТТП было достигнуто соглашение о прекращении огня на месяц.

«В ходе переговоров будут рассматриваться суверенитет государства, национальная безопасность, мир в соответствующих областях, а также социальная и экономическая стабильность», - цитирует его слова государственная телекомпания «Пакистанское телевидение».

Объявление было сделано через месяц после того, как премьер-министр Имран Хан впервые объявил, что переговоры между двумя сторонами продолжаются. Это случилось как раз после того, как афганское правительство перешло к афганским талибам в середине августа.

14 ноября исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки подтвердил, что афганские талибы выступили посредниками в переговорах.

В заявлении ТТП в четверг говорится об озабоченности по поводу выполнения правительством Пакистана шести первоначально согласованных пунктов для выхода из режима прекращения огня.

ТТП заявляет, что первоначальное соглашение гарантировало освобождение 102 заключенных боевиков, удерживаемых Пакистаном, которые «будут переданы ТТП через Исламский Эмират 1 ноября».

Они также обвинили пакистанских силовиков в нарушении режима перемирия путем проведения рейдов и арестов боевиков ТТП в районах Лакки Марват, Сват, Баджаур, Дир и Сваби.

Военные Пакистана пока никак не прокомментировали эти обвинения.

Эксперты изначально скептически относились к процессу мирных переговоров, ссылаясь на предыдущие подобные соглашения между ТТП или его союзниками и правительством Пакистана. Все они также рухнули.

«Все эти переговоры не приведут к окончанию ТТП в этом регионе», - говорит Амир Рана, аналитик по вопросам безопасности и директор Пакистанского института исследований мира в Исламабаде.

«У них все еще есть амбиции, и они думают, что эти перемирие и переговоры являются частью военной стратегии. По их словам, это не конец войны, а ее часть».

С 2007 года ТТП совершила несколько самых смертоносных атак на пакистанской земле, нанося удары по политическим лидерам, гражданским лицам и силовикам.

Число атак ТТП снизилось с тех пор, как в 2014 году военная операция вытеснила группу из ее бывшего опорного пункта в районе Северный Вазиристан, но спорадические крупномасштабные и мелкомасштабные атаки продолжаются.

Тем не менее, переговоры могут воодушевить ТТП. По словам местных жителей, в 2021 году ТТП и ее союзники расширили свое влияние в северо-западных приграничных районах Пакистана с Афганистаном.

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