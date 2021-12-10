Хадисы и тафсир Корана в России признаны «экстремистской литературой»

Очередная порция мусульманской литературы вероятно пополнит федеральный список экстремистских материалов. Во всяком случае, таково решение Лаишевского районного суда Республики Татарстан. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Руслан Нагиев.

При этом, по его словам иск прокуратуры удовлетворён лишь частично. Признаны экстремистскими материалами:

1. Первый том из трехтомника Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»: Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана бин Насира ас-Са`ди. В 3 т. Т. 1 / Перевод с арабского Э. Кулиев.

2. Сахих аль-Бухари Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов «Достоверного сборника»; составил имам Абу-ль-`Аббас Ахмад бин `Абд-уль-Латыф аз-Зубайди / Перевод с араб. Абдулла Нирша. - 5-е изд.

3. Аль-Аскалани, Ибн Хаджар Булюг аль-марам. Достижение цели в уяснении основ Шариата / Перевод с араб., предисловие, примеч. Э. Кулиева. - 2 изд., испр., доп.

Не признаны экстремистскими:

1. Второй том из трёхтомника Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»: Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана бин Насира ас-Са`ди. Перевод с арабского Э. Кулиев.

2. Третий том из трехтомника Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»: Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана бин Насира ас-Са`ди. В 3 т. Т. 3 / Перевод с арабского Э. Кулиев

3. Ан-Навави, Мухйи-д-дин Абу Закарийа бин Шараф Сады праведных / Перевод с араб. А. Нирша.

Вот так вот, в списки "экстремистских материалов" в РФ попадают классических сборники хадисов и популярные во всем мире тафсиры Корана.

Решение суда юристы будут обжаловать в установленном законом порядке.