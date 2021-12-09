Албанские государства готовы защищать Украину от России, вместе с США

Покуда Европа и США все больше обеспокоены наращиванием российских войск у границы с Украиной, некоторые балканские страны уже предлагают свои услуги в любом потенциальном ответе США на возможное вторжение России.

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин провели переговоры во вторник; а Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, предупредила, что любая российская агрессия против Украины не останется без ответа.

«Мы ответим на любые дальнейшие агрессии ужесточением и расширением существующих санкций», - сказала фон дер Ляйен.

И хотя США и НАТО вряд ли предпримут серьезный военный ответ на возможное вторжение России в Украину, министерство обороны Косово заявило, что оно готово помочь в любом случае.

«США, как наш главный и незаменимый стратегический союзник, лучше всех знают оперативные возможности Косовских сил безопасности, и если они оценят, что наши возможности могут быть задействованы, как мы всегда обещали, мы будем готовы быть рядом с ними. в любой операции на службе регионального мира, безопасности и стабильности», - заявил полковник Сефер Исуфи, начальник отдела стратегических коммуникаций министерства обороны Косово, отметив, что силы Косово принимали активное участие в операции НАТО по эвакуации беженцев из Афганистана. .

«Где бы ни были США, там и Косово!» - сказал Исуфи.

Косово не является членом НАТО, отчасти потому, что четыре из 30 стран-членов западного альянса - Румыния, Испания, Словакия и Греция - не признают ее независимость. Украина к слову не признает тоже.

Албания, вступившая в НАТО в 2009 году, также намекнула, что готова принять участие в любой будущей миссии НАТО в Украине.

«Вооруженные силы Албании поддержат любое решение, которое примут США и НАТО», - заявил в понедельник телеканалу Report TV в Тиране полковник вооруженных сил Ардиан Луладж.

«Если потребуется, мы присоединимся, потому что участие в НАТО - это не только получать, но и отдавать», - сказал он. «Уверяю вас, что солдаты всегда готовы».

Черногория и Северная Македония также являются членами НАТО, но готовы ли они отправить свои войска в Украину пока не ясно.

В любом случае, судя по словам Джо Байдена, который заявил, что американцы ответят в случае вторжения санкциями, но войска посылать не будут, албанцы также останутся дома. Тем более, что потенциально их регион является не менее взрывоопасным, чем восточная Украина.