Газа: вышел отчет о цене израильских бомбардировок для мирных жителей анклава жителям

Новое исследование израильской бомбардировки сектора Газа в мае 2021 года выявило цену использования взрывоопасного оружия в густонаселенных районах, а британская организация Airwars точно показывает, где и как были убиты почти 200 палестинских мирных жителей.

В докладе говорится, что от 151 до 192 мирных жителей были убиты в осажденном Газе израильской армией во время нападения в начале этого года. При этом от 15 до 20 гражданских лиц в Газе также, вероятно, были погибли в результате огня со стороны самих палестинцев.

В подавляющем большинстве цели находились в густонаселенных районах, причем в отчете утверждается, что нанесение ударов по военным целям в невоенной обстановке имело «разрушительные последствия» для гражданского населения.

Компания Airwars разработала интерактивную карту с указанием местоположения и количества погибших среди гражданского населения.

С 2007 года Израиль поддерживает жесткую блокаду сектора Газа, одного из самых густонаселенных районов на планете, что, по мнению правозащитников, равносильно коллективному наказанию двух миллионов жителей анклава.

«Мы уверены, что [отчет] станет следующим шагом в растущем количестве исследований, показывающих, что когда вы проводите атаки с применением взрывного оружия в густонаселенных районах, подавляющее большинство убитых - это мирные жители», - говорит Крис Вудс, директор Airwards.

«Это документально подтверждается снова и снова - это почти один из законов современной войны».

Более десятка больниц и клиник были разрушены во время 11-дневной бомбардировки, которая также уничтожила более 1000 жилых домов.

Примерно 97 процентов питьевой воды в Газе загрязнено, и жители вынуждены жить с постоянными отключениями электроэнергии из-за сильно поврежденной электросети.

Израиль препятствует ввозу материалов и оборудования в Газу и ввел жесткие ограничения на экспорт, что привело к состоянию «паралича» в некоторых секторах экономики Газы.

Осада также поддерживается Египтом, который ограничивает передвижение в Газу и из Газы на своей границе.

Организация Airwars наблюдает за воздушными атаками, совершенными в нескольких странах Ближнего Востока.

В отчете Airwars взрывы в Газе сравниваются с продолжающимися воздушными ударами, нанесенными Израилем по проиранским целям в Сирии с 2013 года.

В отчете говорится, что с тех пор Израиль, вероятно, убил по меньшей мере 14 и до 40 сирийских мирных жителей, при этом большинство атак было сосредоточено на военных объектах, таких как ливанская Хезболла.

«Мы надеемся подчеркнуть, что ущерб гражданскому населению варьируется не только от военных к военным, но даже внутри одной и той же организации», - сказал Вудс.

«Военные, которые в одном контексте хорошо защищают мирных жителей, могут в другом вызывать разрушительные удары по гражданскому населению».