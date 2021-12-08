В Иране ограничивают доступ к презервативам, чтобы повысить рождаемость

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в последние годы открыто заявляет о своем решительном противодействии контролю над рождаемостью. Он дал указание ограничить распространение противозачаточных средств в государственных медицинских и образовательных центрах, особенно в более бедных провинциях страны, неоднократно подчеркивая необходимость увеличения населения Ирана до 150 миллионов. В 2021 году население Ирана состоит из примерно 85 миллионов человек.

По данным Статистического центра Ирана, правительство считает, что уровень рождаемости в Иране резко снизился в последние годы, упав на 25 процентов в период с 2017 по 2020 годы .

Также был принят новый закон под названием «Молодое население и защита семьи», который вступил в силу после того, как президент Эбрагим Раиси представил его в министерство здравоохранения и вице-президент по делам женщин и семьи 15 ноября, через месяц после того, как он был одобрен парламентом 16 октября.

Совет стражей , правительственный орган, состоящий из юристов и клириков, ратифицировал план реализации на семилетний период.

Этот план, одобренный Совместной комиссией в соответствии со статьей 53 Конституции и не обсуждавшийся на открытом заседании парламента, предлагает некоторые финансовые льготы и пособия по трудоустройству для тех, у кого есть дети, при одновременном введении более строгих ограничений в отношении контрацепции и абортов.

Законодательство, в частности, ограничивает поставку гормональных контрацептивов в аптеки и запрещает бесплатное распространение контрацептивов, таких как презервативы, в сети здравоохранения страны. Министерство здравоохранения также запретило врачам и медицинскому персоналу использовать такие фразы, как «беременность высокого риска», в разговоре с пациентами.

Ситуация складывалась давно. Мохаммад Реза Ахмади, консервативный депутат из города Рашт, заявил 25 ноября об ограничениях на продажу противозачаточных средств, что «инструкции давались уже давно».

Однако не все законодатели одинаково смотрят на новое законодательство. Во время той же парламентской сессии Ахмад Хоссейн Фаллахи, представитель города Хамедан, отрицал, что этот шаг равносилен полному запрету на контроль рождаемости.

«Принятый закон является скорее стимулом для рождения детей и не запрещает такие предметы», - сказал он. «Мы призываем людей заводить больше детей. Мы не принуждаем их, вместо этого мы их поощряем».

Тем не менее, этот шаг заставил многих специалистов здравоохранения в Иране обеспокоиться его последствиями.

Этот закон критикуют многие иранцы, особенно врачи и правозащитники.

Некоторые же простые иранцы считают, что подход правительства не в состоянии устранить основные причины падения рождаемости, а именно экономическую нестабильность, которая мешает многим заводить больше детей или вообще иметь детей.

«Зачем нам иметь детей? Зачем нам добавлять в этот мир еще одного человека в таких обстоятельствах, когда мы не можем свести концы с концами?» - говорит иранка Самане, бездетная женщина, замужем восемь лет. «С какими перспективами на будущее у нас должны быть дети?»

Неудачи руководства Ирана в решении этих основных проблем, утверждает Самане, заставили его вместо этого сосредоточиться на микроуправлении жизнями иранцев.

«Посмотрите на экономические проблемы, которые они могут решить, на санкции, они не могут снять, - добавила она. - Они поставили людям колени на шею и велели им иметь детей.

«Единственное, в чем они хороши, - это вторгаться в кровати людей».