Израиль окружил Газу подземной "железной стеной"

Израиль объявил о завершении строительства подземной стены, оснащенной датчиками, на своей стороне Газы. Эта контрмера была разработана после того, как ХАМАС использовал туннели для отражения израильских нападений во время вторжения на осажденную палестинскую территорию в 2014 году.

Израиль объявил о своем проекте, который также включает наземный забор, военно-морской барьер, радиолокационные системы и комнаты управления и контроля в 2016 году.

«Барьер, являющийся инновационным и технологически продвинутым проектом, лишает ХАМАС одной из возможностей, которые он пытался развить», - сказал министр обороны Израиля Бенни Ганц, согласно заявлению министерства.

«[Он] устанавливает «железную стену», датчики и бетон между террористической организацией и жителями юга Израиля», - сказал Ганц о проекте, который укрепляет существующий забор.

Министерство заявило, что барьер, который включает в себя сотни камер, радаров и других датчиков, простирается на 65 км, и для его строительства использовалось 140 000 тонн железа и стали, на создание которых потребовалось три с половиной года.

Сообщается, что «умный забор» проекта имеет высоту более 6 метров, а его морской барьер включает средства обнаружения проникновения с моря и систему вооружения с дистанционным управлением. В ведомстве не разглашают глубину подземной стены.

У Газы также есть граница протяженностью 14 км с Египтом, который также ограничил пропускные пункты, ссылаясь на соображения безопасности. С 2013 года египетские силы разрушают туннели для контрабанды, в то время как ХАМАС, со своей стороны, усиливает патрулирование.