Уйгуры приветствуют бойкот Олимпийских игр в Пекине

Уйгурская диаспора приветствует бойкот США Зимних игр в Пекине и призывает другие страны сделать то же самое.

Белый дом заявил в понедельник, что официальные лица правительства США бойкотируют зимние Олимпийские игры из-за злодеяний в отношении прав человека в Китае, хотя американские спортсмены могут свободно приехать туда для участия в соревнованиях.

В частности это решение приветствовали уйгуры, проживающие в Турции. Считается, что около 50 000 уйгуров проживают в Турции, это крупнейшая уйгурская диаспора за пределами Центральной Азии.

Одна 40-летняя уйгурка из Стамбула сказала, что рада действиям США.

«В наши дни Китай проводит геноцид против тюрок-уйгуров, как всем известно, убивая там миллионы людей», - говорит Амине Вайит.

«В такой ситуации смешно проводить Олимпийские игры в Китае, и, на мой взгляд, это все равно, что изливать презрение на все человечество в мире», - сказала она. «Было бы правильно, если бы весь мир устроил бойкот, а не только Америка».

Китайские власти гневно отреагировали на этот шаг Вашингтона. По их мнению, «США предали олимпийские принципы и должны будут заплатить цену» за свой дипломатический бойкот Зимних игр в Пекине.

Администрация президента США Джо Байдена в качестве причины бойкота назвала геноцид мусульманских меньшинств Синьцзяне.

Ключевые западные союзники США пока колеблются в принятии решения, следовать ли примеру США. Пока что такое же решение приняла Австралия. Она вслед за США присоединится к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По его словам, в последние годы двусторонние отношения Австралии с Китаем заметно ухудшились. Среди причин Моррисон упомянул продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также критическое отношение КНР к оборонительным планам Австралии, в частности намерении приобрести атомные подводные лодки.

Дипломатический бойкот, как и в случае с США, подразумевает отказ от поездки на Олимпиаду официальных делегаций чиновников. Спортсменов эти ограничения не коснутся.

«Я думаю, что это начало реакции. Возможно, другие страны впоследствии присоединятся к решению о бойкоте, которое инициировала Америка», - сказал Абдусселам Теклимакан, уйгур, который является председателем группы «Движение нового поколения Восточного Туркестана».

«Это увеличит количество стран на стороне восточных туркестанцев и ослабит руку Китая».