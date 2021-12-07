Израиль под давлением США приостановил планы по строительству незаконного поселения

Дипломатическое давление американской администрации Джо Байдена вынудило Израиль приостановил выдачу окончательного разрешения на строительство нового еврейского поселения в оккупированном Восточном Иерусалиме.

В прошлом месяце Израиль объявил, что поселение Атарот будет построено на месте заброшенного международного аэропорта, созданного во время британского мандата, недалеко от палестинского города Каландия.

Тем не менее, предложение одобрить строительство 9000 единиц жилья для поселенцев из ультраортодоксальной общины Израиля было приостановлено, сообщили в понедельник еврейские СМИ.

Решение вызвало критику в правительстве премьер-министра Нафтали Беннета. Это произошло после телефонного разговора между премьер-министром Израиля и госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе, в ходе которого Блинкен выступил против плана поселения в Атароте.

США также представили церемонию вручения верительных грамот - в воскресенье вместо понедельника - новоназначенному послу в Израиле Томасу Нидесу.

Согласно дипломатическим источникам, беседовавшим с Walla News, США хотели «избежать затруднений», связанных с проведением церемонии для своего нового посла в тот же день, когда было объявлено об окончательном одобрении урегулирования.

В понедельник министерство жилищного строительства Израиля заявило, что приостановило одобрение строительства в Атароте до тех пор, пока министерство охраны окружающей среды не проведет «оценку воздействия» на окружающую среду от создания поселения площадью более 1243 дунамов (124 га).

Но как только Израиль объявил о прекращении строительства Атарота, он раскрыл новый план расширения поселений в Восточном Иерусалиме, чтобы построить сотни единиц жилья для поселенцев в Гиват-Шакеде недалеко от Бейт-Сафафа, палестинского района между Старым городом Иерусалима и Вифлеемом.

Ранее Израиль использовал аэропорт Атарот, расположенный недалеко от палестинской деревни Каландия, в качестве военной авиабазы, а затем окончательно закрыл его после Второй интифады в 2000 году.

В 1924 году британские власти превратили этот район в международный аэропорт Иерусалима, первый и единственный узел гражданской авиации на окраине Священного города.

Этот район должен был быть передан Палестинской администрации (ПА) в рамках мирных переговоров с Израилем, которые зашли в тупик в 2014 году. ПА планировала превратить его в палестинский аэропорт.

В заявлении израильской правозащитной группы «Мир сейчас» говорится, что превращение Атарота в еврейское поселение «может нанести опасный удар по решению о создании двух государств».

«[Атарот] лежит в основе городской территориальной целостности палестинцев между Рамаллахом и Восточным Иерусалимом и, таким образом, предотвращает возможность создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Правительство должно немедленно снять этот план с повестки дня и отложить его». - заявляют правозащитники.

Израильские поселения на оккупированных палестинских территориях являются незаконными по международному праву и ранее подвергались критике со стороны президента США Джо Байдена как «подрывающие» перспективы решения на основе сосуществования двух государств.