В ОАЭ пятница стала рабочим днем. Точнее, половина пятницы.

Во вторник официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что ОАЭ перейдут на рабочую неделю из четырех с половиной дней, и перенесут выходные на субботу и воскресенье, чтобы повысить свою экономическую конкурентоспособность и баланс между работой и личной жизнью.

«Национальная рабочая неделя» будет обязательной для государственных органов с 1 января 2022 года, с пятничным рабочим временем, которой будет заканчиваться в 12 часов дня, прямо перед пятничной молитвой.

В заявлении правительства говорится, что переход «обеспечит бесперебойные финансовые, торговые и экономические операции со странами, которые будут проводиться после субботы и воскресенья, что будет способствовать укреплению международных деловых связей и расширению возможностей для тысяч базирующихся в ОАЭ и транснациональных компаний».

Нефтедобывающая страна Персидского залива, коммерческий, торговый и туристический центр региона, в прошлом году приняла меры, чтобы сделать свою экономику более привлекательной для иностранных инвестиций и талантов во время растущего экономического соперничества с соседней Саудовской Аравией.

«Продленные выходные являются частью усилий правительства ОАЭ по укреплению баланса между работой и личной жизнью и повышению социального благополучия при одновременном повышении производительности для повышения экономической конкурентоспособности ОАЭ», - сообщило официальное информационное агентство WAM.

Это решение делает ОАЭ первой страной мира, которая вводит рабочую неделю короче глобальной пятидневной недели, говорится в сообщении государственного агентства. Это также первая арабская страна, в которой пятница теперь является рабочим днем. Впрочем, тут важне нюанс — лишь половина пятницы является рабочей, время для молитвы остается священным.

В прошлом году ОАЭ ввели уголовную ответственность за так называемые «убийства чести» и либерализовали законы, касающиеся сожительства не состоящих в браке пар, а также законы об алкоголе и личном статусе. Они также ввели долгосрочные визы как способ привлечения и удержания талантов и поощрения большего числа предприятий к открытию магазинов.