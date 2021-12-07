В Басре четыре человека погибли в результате взрыва

По меньшей мере четыре человека были убиты и четверо ранены в результате взрыва в центре южного иракского города Басра, заявили иракские военные.

В сегодняшнем заявлении военных говорится, что причиной взрыва стал мотоцикл, оснащенный взрывчаткой. В результате взрыва в небо поднялся столб черного дыма.

Медиа-ячейка иракских служб безопасности, агентство, связанное с иракскими силовиками, сообщила, что четыре человека погибли в результате пожара в двух автомобилях, которые находились рядом с мотоциклом.

«Судебно-медицинские эксперты и специализированные технические группы по-прежнему присутствуют на месте аварии, чтобы определить ее характер и предоставить более подробную информацию о характере инцидента», - сказал Саад Маан, глава Медиа-ячейки.

«Ячейка сообщит более подробную информацию после завершения расследований и технических отчетов», - добавил он.

В своем заявлении высокопоставленный источник в системе безопасности сообщил, что взрыв произошел напротив больницы Аль-Джумхури в центре города.

Ответственность за взрыв пока никто не взял на себя. Губернатор Басры Асад аль-Эдани заявил журналистам, что на взрыве «остались отпечатки пальцев ИГИЛ»*.

Источники в полиции и здравоохранении ранее сообщили информационному агентству Reuters, что в результате взрыва пострадали еще 20 человек.

Такие взрывы на юге Ирака, где добывается основная часть нефти в стране, относительно редки, особенно после разгрома вооруженной группировки ИГИЛ в 2017 году.

Политическая нестабильность в Ираке усилилась после парламентских выборов 10 октября, на которых лидер популистов Муктада аль-Садр стал самым главным победителем.

Лояльные Ирану шиитские вооруженные группировки, потерявшие около двух третей своих мест в парламенте, отвергли результаты выборов, заявив, что они были фальсифицированы.

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