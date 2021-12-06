Обращение к читателям: поддержите, пожалуйста, наш сайт

Дорогие единоверцы и другие друзья нашего сайта!

Как известно, наш сайт уже давно существует исключительно за счет сборов читателей, и до сих пор нам удается поддерживать хотя бы минимальный объем его работы.

Но как показывает практика, суммы, которая приходит обычно каждый месяц, для этого уже не хватает. Поэтому в среднем раз в 3-4 месяца мы обращаемся к читателям с отдельным призывом поддержать нас в большем объеме. То есть, сделать пожертвования тем, кто их обычно не делает, поддержав регулярных спонсоров, либо же регулярным спонсорам по возможности сделать пожертвования в большем размере. Повышенные пожертвования, сделанные во время таких сборов, потом помогают нам растянуть их на несколько месяцев, добавляя их к обычным ежемесячным пожертвованиям, что позволяет сайту выживать.

И сегодня мы снова просим вас усиленно поддержать независимый новостной и аналитический сайт, который старается писать о том, о чем молчат провластные или боящиеся говорить правду сайты, и формировать политическую повестку мусульман страны.

Напоминаем, что пока еще нам можно делать безопасные пожертвования, используя для этого специальную платформу крупной, не исламской, не запрещенной в России западной благотворительной системы, куда уходят деньги с вашего счета, и уже потом с него приходят к нам, там, где этого не могут отследить российские проверяющие органы. Это тот же принцип распределенных пожертвований участникам одной платформы, что и у Patreon, и пока российские власти не успели его запретить. Ну а о жителях свободных стран нечего и говорить - им вообще не за что волноваться, посылая нам пожертвования.

Поэтому, пожалуйста, поддержить наш проект и в этот раз, перейдя по этой ссылке

https://golosislama.com/page.php?id=8