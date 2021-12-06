Израильские оккупанты убили палестинского подростка

Израильские солдаты застрелили палестинского подростка после того, как он якобы въехал на своем автомобиле в военный контрольно-пропускной пункт на севере оккупированного Западного берега.

Израильский солдат был ранен в результате предполагаемого нападения в понедельник, совершенного подростком, которого опознали как 16-летний Мухаммад Нидал Юнис из деревни Куфр Калил в Наблусе.

Он был застрелен солдатами на контрольно-пропускном пункте Джбара к югу от города Тулькарем, а затем был доставлен в больницу Меир в Кфар-Сабе, где констатировали его смерть.

Министерство здравоохранения Палестины не подтвердило ни убийство подростка, ни его личность.

По данным агентства «Шехаб», израильская армия также совершила налет на дом Юниса после нападения.

Представители органов здравоохранения Израиля заявили, что 34-летний раненый солдат находится в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами головы и груди.

В субботу вечером израильские силы застрелили 25-летнего палестинца Мохаммада Салима после того, как он якобы напал с ножом возле Старого города в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Кадры, снятые прохожими, показали, что израильские полицейские продолжали стрелять в Салима в упор, когда он лежал на земле и не выглядел представляющим угрозу. Это вызвало резкое осуждение со стороны палестинских официальных лиц и правозащитных групп, в том числе Организации Объединенных Наций по правам человека, чей офис по правам человека охарактеризовал произошедшее как «казнь».