Индонезия: извержение сильнейшего вулкана на острове Ява унесло жизни уже 15 человек

В Индонезии с субботы продолжается сильное извержение проснувшегося вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява. Вулкан извергает облака горячего пепла, которые накрыли близлежащие деревни в провинции Восточная Ява и заставили людей в панике бежать.

На аэрофотоснимках были запечатлены целые улицы, заполненные серым вулканическим пеплом и грязью, которая поглотила многие дома и автомобили, в том числе целые грузовики.

К понедельнику число известных погибших уже составляет 15, а 27 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении национального агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии.

«Я все еще надеюсь, что моего сына найдут ... Каждый раз, когда я слышу, что жертвы были найдены, я надеюсь, что это мой сын», - говорит Маскур Сухри из деревни Сумервулух, который собирал сок пальмовых деревьев во время извержения Семеру.

«Есть очень маленький шанс, что он выжил ... Может быть, это судьба моего сына, но я все же надеюсь, что он будет найден, хотя бы его тело».

Национальный совет Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) заявил в воскресенье, что поисковые группы продолжают работать, чтобы найти людей в местности, покрытой глубокими слоями пепла. Представитель BNPB сообщил на пресс-конференции поздно вечером в воскресенье, что помимо погибших 56 человек получили ранения и 1300 человек были эвакуированы.

Новая вулканическая активность в понедельник затруднила поисковые работы, вынудив спасательные команды покинуть некоторые районы.

«Произошло небольшое свежее извержение, которое может поставить под угрозу команды эвакуации», - сказал спасатель Ризал Пурнама.

Опасные густые клубы дыма продолжали выходить из мест, покрытых вулканическим пеплом, в то время как спасатели в касках копались в грязи, пытаясь найти выживших и забрать тела.

Их задача усложнилась из-за того, что вулканические обломки начали затвердевать.

«Это очень сложно ... с простыми инструментами», - говорил Ризал Пурнама. «Очень вероятно, что тела, которые не были найдены, погребены под горячим селем».

Официальные лица советуют местным жителям не приближаться ближе 5 км от кратера Семеру, поскольку воздух возле вулкана сильно загрязнен и может затронуть уязвимые группы населения.

По сообщению геологического управления Индонезии, после субботнего извержения пепел из Семеру раскинуло на расстояние до четырех километров.

По словам 65-летнего бригадира Хасима после извержения был засыпан офис компании по добыче песка в деревне Кампунг-Рентенг, в результате чего оказались в ловушке 15 человек.

«От них нет новостей. Спасся только один оператор, сейчас он в больнице с ожогами», - сказал он агентству AFP.

Хасим сказал, что после извержения он убежал домой.

«Было кромешно темно», - добавил он. «Было всего 3 часа дня, но это было похоже на ночь».

Представители службы спасения заявили, что некоторых людей засыпало пеплом в своих автомобилях, и у них не было времени на побег.

Те, кому удалось бежать, рассказали об ужасе после извержения.

Так Суварти Нинси и его дочь пять часов провели дома как в ловушке.

«Я ничего не видел, это было как ночью. Все были в панике. Я мог только молиться ... о своем спасении и моей дочери», - сказал 42-летний мужчина.

Пепел и грязь также загрязнили водные пути вокруг горы Семеру, превратив их в потоки темно-серого ила.

В этом районе прогнозируется дождь, который может еще больше затруднить спасательные работы. Существует также риск того, что из-за дождя из отложений пепла образуется новая река раскаленной лавы, заявил ведущий вулканолог страны Суроно на местном телевидении.

Последнее крупное извержение горы Семеру произошло в декабре 2020 года, в результате чего тысячи людей были вынуждены бежать.

Индонезия находится на Тихоокеанском огненном кольце, где встреча континентальных плит вызывает высокую вулканическую и сейсмическую активность, и в стране насчитывается около 130 действующих вулканов.

В конце 2018 года извержение в проливе между островами Ява и Суматра вызвало подводный оползень и цунами, унесшие жизни более 400 человек.