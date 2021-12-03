Амир талибов издал указ о брачных правах афганок

Хайбатулла Ахундзада, амир аль-муминин (повелитель верующих) Исламского эмирата Афганистан и лидер движения талибан* издал указ, который регулирует права афганских женщин, касающиеся замужества. Текст указа опубликовал на своей странице в Twitter пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

В указе, в частности, говорится, что совершеннолетние девушки должны выходить замуж только по собственному согласию, их нельзя принуждать к вступлению в брак. «Никто не имеет права отдавать девушек [для последующего брака] кому-либо для решения своих дел или прекращения вражды», — сказано в указе.

В документе также указано, что вдова не может быть насильно выдана замуж за брата своего мужа или кого-либо еще — отметим, что принуждение вдовы к браку с кем-то из родственников ее покойного мужа является распространенной практикой в афганском обществе, особенно в сельской местности. В соответствии с указом верховного вождя талибов, вдова имеет право выйти замуж по своему желанию и самостоятельно определять свою судьбу. Вдова также имеет право на наследство от умершего мужа и свою долю имущества при вступлении в новый брак.

Указ предписывает всем судам рассматривать петиции женщин и уделять особое внимание соблюдению прав вдов.

Отметим, что сам Хайбатулла Ахундзада еще ни разу после взятия Кабула талибами не появлялся перед журналистами. Несколько указов, изданных от его имени, публиковались в интернете в виде напечатанных текстов, даже без подписи самого амира.

В конце октября появилась информация, что Ахундзада впервые выступил на публике после взятия власти в Афганистане талибами. Якобы это произошло в южном афганском городе Кандагар, родине и оплоте талибов. В качестве доказательства талибы разместили в интернете 10-минутную аудиозапись своего амира, а также опубликовали одну фотографию его встречи со своими последователями, на которой очень трудно распознать лица людей.

Нынешний указ также скорее всего призван снять напряжение, которое существует в связи с критикой талибов и их отношения к женщинам.

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