В Индонезии афганский беженец устал ждать и совершил акт самосожжения

Афганский беженец Эзат Наджафи почувствовал, что что-то не так, когда его друг и товарищ по беженцу Ахмад Шах начал беспорядочно вести себя перед зданием Индонезийской организации по миграции (ИОМ) в индонезийском городе Медан, сообщает Al Jazeera.

В течение месяца группа афганских беженцев, некоторые из которых почти десять лет живут в подвешенном состоянии в Индонезии, организовывала круглосуточную акцию протеста в импровизированном лагере перед офисом ИОМ. Они спали в палатках, разбитых прямо на привокзальной площади.

ИОМ отвечает за заботу о беженцах, пока они находятся в Индонезии в ожидании переселения в третью страну.

«Я пытался спасти его и поговорить с ним», - говорит 30-летний Наджафи. Он приехал в Индонезию в 2015 году.

«Я сказал: «Пожалуйста, не делай этого». Вдруг он облил одежду бензином и достал две зажигалки, по одной в каждую руку. Я попытался поговорить с ним и сказал ему потерпеть, но он не слушал».

22-летний Шах, вероятно, чувствовал, что проявил уже достаточно терпения.

Приехав в Индонезии подростком в 2016 году, Шах пять лет ждал, чтобы его переселили на постоянное место жительства, и неуверенность в сочетании с долгосрочными проблемами со здоровьем вызвала у него депрессию, рассказали его друзья журналистам.

Шах решил поджечь себя, и Наджафи не понимал, что что-то не так, пока не увидел своего друга, явно взволнованного, шагающего перед зданием и бессвязного кричащего.

На любительском видео, снятом на месте происшествия, которое широко разошлось в социальных сетях Индонезии, показано, что произошло дальше: Наджафи и несколько других беженцев пытались урезонить Шаха, но тот вдруг щелкнул зажигалками и поджег свою пропитанную бензином одежду.

Пламя охватило его верхнюю часть тела, а Наджафи бросился на Шаха в отчаянной попытке помочь ему, но затем был отброшен пламенем. Наконец, охранник бросился к Шаху с огнетушителем и потушил пламя.

«Он горел около 20 секунд», - сказал, 25-летний Мохаммад Реза.

Когда пламя утихло, руки и лицо Шаха были сильно обожжены. Как сообщается, он был доставлен через улицу в частную больницу, но в тот же день ИОМ перевезла его в одну из государственных больниц Медана, по словам его друзей, которые сказали, что организация не хотела платить за его медицинское обслуживание.

С 2016 года не менее 13 афганских беженцев покончили жизнь самоубийством в Индонезии. Они ждали переселения от шести до 11 лет.

ИОМ отказалась отвечать на конкретные вопросы журналистов, но заявила, что «глубоко обеспокоена инцидентом, произошедшим в Медане».

Она добавила, что поддерживает связь с больницей и людьми, которые ухаживают за Шахом.

«ИОМ продолжит предоставлять медицинские, психосоциальные программы и программы защиты для поддержки всех беженцев в Медане и по всей стране», - говорится в заявлении.

Однако, по словам беженцев, ИОМ не приехала поговорить с ними после инцидента и не оказывала адекватной поддержки в последние годы.

Рима Шах Путра, директор Geutanyoe Foundation, неправительственной организации, которая предоставляет образование и психологическую поддержку беженцам в Индонезии и Малайзии, говорит, что одним из основных препятствий для беженцев в Индонезии является отсутствие окончательных ответов о том, когда они будут переселены в третью страну.

«Хотя они все еще находятся в транзитном состоянии в Индонезии, им разрешено не так много вещей», - сказал он. «Это может вызвать сильный стресс у беженцев и лиц, ищущих убежища».

Как и многие страны Юго-Восточной Азии, Индонезия не подписала Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и последующий Протокол 1967 года о статусе беженцев, который разрешает постоянное переселение в принимающую страну.

Это означает, что беженцам разрешено оставаться только на временной основе, пока они ожидают переселения в другое место, обычно в таких странах, как США или Канада.

И пока они ждут в Индонезии, к ним применяются строгие правила.

Повседневная деятельность, такая как работа, владение автомобилем или мотоциклом, выезд за черту города или учеба в университете, запрещена. ИОМ предоставляет жилье, как правило, в старых отелях, а также дает пособия на питание и предметы первой необходимости. Каждый взрослый беженец получает 1 250 000 индонезийских рупий (86 долларов США) в месяц, а каждый ребенок - 500 000 индонезийских рупий (34 доллара США).

Со временем отсутствие свободы берет свое.

«Почему они дают нам карты беженцев? Почему они признают нас беженцами, если так к нам относятся? Мы как заключенные. Заключенные также получают пищу, воду и жилье », - сказал Ирфан Али, который покинул Афганистан в 2014 году, когда он еще учился в университете, а сейчас ему 28 лет.

По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Индонезии в мае 2021 года было более 13000 беженцев, и почти все афганские беженцы являются хазарейцами, персоязычной этнической группой, в основном шиитов.