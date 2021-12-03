Сайф аль-Ислам Каддафи восстановлен в качестве кандидаты в президенты Ливии

Апелляционный суд Сабхи в четверг принял апелляцию Саиф аль-Ислама Каддафи о его исключении из списка кандидатов на президентских выборах 24 декабря, сообщили местные СМИ.

Ранее в тот же день он подал апелляцию в суд в Сабхе против отклонения избирательной комиссией его заявления в прошлом месяце, сообщает AFP.

Каддафи был восстановлен в качестве кандидата, по словам Омара аль-Шувайди, советника группы каддафистов, который сообщил газете прессе.

24 ноября избирательная комиссия Ливии постановила, что Каддафи, сын бывшего диктатора Муаммара Каддафи, не имеет права баллотироваться в президенты страны.

49-летний Каддафи появился в южном городе Сабха в начале этого месяца, чтобы объявить свою кандидатуру, где, как полагают, он пользуется поддержкой среди членов племени Гаддафа и бывших сторонников правительства своего покойного отца.

За последнюю неделю в городе наблюдалась повышенная напряженность. По сообщениям, базирующийся на востоке мятежный генерал Халифа Хафтар отправил боевиков в Сабху, чтобы заблокировать здание суда и предотвратить рассмотрение апелляции, в то время как сторонники Каддафи собрались снаружи.

В понедельник ООН выступила с заявлением, в котором выразила озабоченность ситуацией на юге и предупредила, что может наложить санкции на стороны, вмешивающиеся в выборы.

Миссия ООН в Ливии заявила, что «встревожена растущими сообщениями о запугивании и угрозах в отношении судей и сотрудников судебных органов» в Сабхе, добавив, что эти события «напрямую препятствовали избирательному процессу».

Возвращение кандидатуры Каддафи на пост президента произошло в связи с тем, что его коллега, нынешний премьер-министр Абдул Хайд Дбейбе, также смог обжаловать решение, лишающее его права участвовать в выборах 24 декабря.

Каддафи и Дбейбе, наряду с Халифой Хафтаром, являются тремя из самых вызывающих разногласие фигур в гонке, заполненной почти 100 кандидатами.

В то время как мировые державы, такие как США и Франция, настаивают на проведении декабрьских выборов как способе объединения раздираемой войной страны, многие аналитики предупреждают, что продолжающееся влияние вооруженных групп и отсутствие согласованных избирательных рамок рискуют лишить легитимности выборов и возвещают возвращение к насилию.