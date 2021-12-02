Эрдоган впервые за 10 лет посетит ОАЭ в феврале следующего года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты в феврале, что станет первой такой поездкой почти за 10 лет.

Эрдоган сказал в интервью журналистам, сопровождавшим его в Туркменистан, что визит наследного принца ОАЭ Мохаммеда бен Заида в Анкару на прошлой неделе прошел в «семейной» обстановке.

«Наша частная встреча, а также двусторонняя встреча прошли очень хорошо», - сказал он. «Подписанное нами соглашение - это шаг к началу новой эры в отношениях Турции и ОАЭ. Даст Бог, я совершу ответный визит в ОАЭ в феврале».

Эрдоган сказал, что его министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и глава турецкой разведки Хакан Фидан посетят Абу-Даби раньше него.

Объединенные Арабские Эмираты наметили 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию на прошлой неделе во время знаменательного визита Бин Заида в Анкару для встречи с Эрдоганом.

Эрдоган в том же интервью сказал, что Турция планирует предпринять аналогичные шаги для восстановления отношений с такими странами, как Египет и Израиль, назначив послов.

«Как только мы примем решение, мы назначим послов соответственно», - сказал он. «Мы предпримем те же шаги, что и в случае с ОАЭ».

Турция и ОАЭ начали восстанавливать отношения за последний год после 10 лет политических и прокси-конфликтов в таких местах, как Ливия, Египет и Африканский Рог, а также обвинений в том, что эмиратовцы замышляли свержение правительства Турции.

Помимо меморандума о взаимопонимании по укреплению торговых, энергетических и экологических связей, на прошлой неделе были подписаны соглашения, касающиеся прямых инвестиций ОАЭ в Турцию.

Турция также стремится увеличить валютные резервы своего центрального банка как минимум на 5 млрд долларов в рамках соглашения об обмене с ОАЭ.

Сделка также позволяет Абу-Даби делать прямые депозиты в долларах США в турецкий центральный банк на фоне валютного кризиса в Турции.