Талибы против Ирана: боестолкновения на афгано-иранской границе

На границе Ирана и Афганистана 1 декабря произошли боестолкновения между армией Ирана и бойцами Исламского эмирата Афаганистан (т. е. талибов*).

По сообщению новостного агентства Tasnim, причиной стала ошибка талибов, которые не знали, где проходит фактическая граница.

Агентство сообщает, что несколько лет назад для борьбы с контрабандистами в нескольких сотнях метрах от афганской границы на территории иранской провинции Систан и Белуджистан были возведены стены. Иранские крестьяне 1 декабря зашли за эти стены, оставаясь на территории Ирана.

Однако талибы, которые пришли к власти в Афганистане в августе нынешнего года, решили, что иранцы оказались на территории уезда Канг (Kang) афганской провинции Нимроз и открыли по ним огонь.

В ответ армия иранского режима открыла огонь из стрелкового оружия и гаубиц Д-30. В свою очередь талибы использовали технику, в частности броневики «Хамви», доставшуюся им после вывода иностранных войск из Афганистана.

В сети имеются видео перестрелки с обеих сторон.

Афганские СМИ сообщили, что талибам в ходе боестолкновений удалось захватить два контрольно-пропускных пунктов на иранской стороне границы. Однако иранские СМИ опровергли эту информацию.

Уточняется, что перестрелка продолжалась несколько часов. . В результате переговоров между иранскими пограничниками и талибами удалось прекратить боевые действия. По данным талибов, убитых и раненых с обеих сторон нет.

Заметим, что инцидент примечателен тем, что это первые бои талибов с иностранными вооруженными силами после завоевания Кабула.

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