Палестинская администрация переживает "худший финансовый кризис в своей истории"

После многих лет экономической стагнации власти на оккупированном Западном берегу заявляют, что они изо всех сил пытаются выплатить зарплаты государственным служащим, в то время как стремительный рост инфляции, сокращение донорской помощи и удержание Израилем жизненно важных налоговых поступлений душат и без того ослабленный бюджет Палестинской администрации (ПА).

«Условия, в которых мы живем, тяжелые, мы испытываем финансовый дефицит», - признал на этой неделе премьер-министр Мохаммад Штайех, заявив журналистам, что ПА не получала помощи для выплаты заработной платы, оцениваемой в 920 миллионов израильских шекелей (292 миллиона долларов в месяц).

Финансовый кризис, описываемый официальными лицами и аналитиками как «самый тяжелый» с момента основания ПА в 1993 году, заставляет работников тревожиться.

«Сначала мы слышали, что нам вообще не будут платить. Потом нам сказали, что мы можем получить постоянные 25-процентные вычеты из нашей зарплаты. После этого они сказали, что 25-процентный вычет будет только на несколько месяцев», - цитирует Al Jazeera анонимного служащего ПА.

«До сих пор никто не знает, получим ли мы зарплату или нет, получим ли мы зарплату полностью или только 75 процентов».

Как и страны во всем мире, Палестина в настоящее время борется с резким ростом инфляции, вызванным сбоем в цепочках поставок и нехваткой сырья на фоне пандемии коронавируса.

Финансовые доходы ПА упали до самого низкого уровня за 20 лет вскоре после начала пандемии, что только усугубило давние финансовые проблемы.

Хотя с годами поддержка со стороны иностранных доноров ослабла, самый большой удар был нанесен в 2017 году, когда бывший президент США Дональд Трамп прекратил почти всю помощь США палестинцам. Хотя преемник Трампа, Джо Байден, возобновил некоторые источники финансирования, законы США теперь запрещают прямую помощь ПА.

В ноябре советник Штайеха по планированию и координации помощи Эстефан Саламех сообщил местным СМИ, что кризис может продлиться шесть месяцев до того, как в марте поступит ожидаемая помощь Европейского Союза в размере 600 миллионов евро.

В отчете Всемирного банка от 17 ноября говорится, что дефицит ПА к концу года, как ожидается, достигнет 1,69 млрд долларов, а донорская помощь «прогнозируется на уровне 184 млн долларов - 38 процентов от суммы, полученной в 2020 году».

«Усилия всех сторон имеют решающее значение для предотвращения кризиса, поскольку без дополнительного финансирования ПА может столкнуться с трудностями при выполнении своих текущих обязательств к концу года», - предупреждается в отчете.

В сентябре Израиль заявил, что одолжил ПА 500 миллионов шекелей (155 миллионов долларов), которые должны быть возвращены к июню 2022 года, чтобы «предотвратить ее крах», по сообщениям израильских СМИ.

Джафар Садака, экономический аналитик из Рамаллаха, говорит, что существует серьезная неуверенность в том, будет ли найдено долгосрочное решение.

По словам Садака, во время предыдущих финансовых кризисов страны-доноры «спешили выплатить необходимые суммы и часто даже увеличивали свою финансовую помощь ПА».

Однако сейчас все по-другому.

В октябре, перед тем как отправиться в европейское турне с целью мобилизации политической и финансовой поддержки, Штайех сообщил на специальном заседании Палестинской администрации, что иностранная помощь в этом году сократилась на 90 процентов. По данным Всемирного банка, сокращение международной помощи оставило ПА с дефицитом финансирования в размере 704 миллиона долларов за первые восемь месяцев 2021 года, при этом финансирование ее основного бюджета составило 10 процентов от того, что было в прошлом году.

И на этот раз, по мнению наблюдателей, ПА, возможно, тоже не сможет найти выход из затруднительного положения.

«В прошлом ПА также прибегала к займам в банках и возвращала их по окончании кризиса. Однако банки в настоящее время не желают предоставлять кредиты ПА, поскольку у них нет залога », - сказал Садака.

По данным Всемирного банка, долг ПА перед местными банками составлял 2,5 миллиарда долларов по состоянию на август 2021 года. Тем временем внутренние банковские займы уже превышают лимит, установленный Палестинским валютным управлением, что «исключает этот вариант финансирования в будущем».

Беды ПА усугубляет резкое снижение налоговых поступлений - еще одной составляющей ее бюджета - из-за обычного отказа Израиля передавать часть так называемых «доходов от таможенной очистки».

Фонды - налоги, собираемые Израилем от имени ПА, включая таможенные пошлины - составляют более 60% годовых доходов ПА.