На Донбассе погиб азербайджанец, сражавшийся за Украину

На Донбассе 26 ноября 2021 года погиб боец Вооруженных сил Украины, этнический азербайджанец, старший солдат 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Мазепы, Али Наиб Алхасли.

Об этом сообщил руководитель Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун.

“26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб”, – написал он в фейсбуке 27 ноября.

“Парня пытались спасти медики, но, к сожалению, не смогли. Ему было всего 29”, – добавил Скакун, выразив искренние соболезнования семье и близким павшего воина.

По информации с ФБ-страницы Али, он родился 22 января 1992 в Азербайджане. Жил в Харькове.

Увлекался спортом. Активно занимался боевыми искусствами, был бойцом смешанных единоборств ММА (13 побед – 1 поражение).

В Вооруженных силах Украины служил с 2018 года (в 54-й бахмутской бригаде).

Джаназа-намаз по Али прочитали военные капелланы ВСУ вчера в Харькове, в присутствии сослуживцев и местной общины мусульман. На молитве также присутствовала мать погибшего, прилетевшая из Азербайджана, и консул Азербайджана.