Иран: запрет на домашних животных вызывает всеобщее возмущение

Внесение парламентом Ирана законопроекта о запрете на содержание домашних животных, в том числе кошек и собак, вызвало гнев среди многих слоев общества.

Законопроект, озаглавленный «Защита общественных прав от опасных животных», нацелен на людей, которые разводят и содержат «крокодилов, змей, ящериц, мышей, обезьян, черепах, кошек, кроликов и собак».

Выращивание, разведение или продажа «опасных» животных или вывоз их на улицу или в машинах будет считаться нарушением закона.

Законодатели установили штраф в размере от 1300 до 4000 долларов для нарушителей вместе с конфискацией таких животных.

Несмотря на противодействие со стороны официальных лиц, в последние годы в Иране стало более распространенным содержание домашних животных, особенно собак.

Эта тенденция только усилилась во время пандемии коронавируса, поскольку люди в изоляции заводили кошек и собак чтобы не чувствовать себя одиноким.

Традиционно в исламе не одобряется содержание дома собак, но новый закон направлен против всех домашних животных.

Реклама разведения, покупки, продажи или кормления домашних животных ранее уже была запрещена в Иране, и неоднократно поступали сообщения о том, что полиция преследовала людей, выгуливающих своих собак на улице или в парке.

Али Акбар Ализаде, депутат и сторонник закона, заявил местным СМИ, что законопроект является необходимостью, поскольку «нет никаких гарантий, что люди не будут выводить тигров, слонов и крокодилов в будущем, поэтому для этого требуется закон».

Другой консервативный депутат, Насер Мусави Ларгани, сказал: «Иногда в жилых комплексах [у некоторых] людей есть животные, которые вызывают панику у детей и семей».

Ларгани сказал, что содержание домашних животных «также вызывает ряд инфекций и болезней, общих между людьми и животными».

Выступая перед местными СМИ, Хасан Ахани, профессор биологического факультета Тегеранского университета, предложил депутатам внести поправки в закон.

Ахани рекомендовал, чтобы, если кто-то хочет держать животное в своем доме, ему следует зарегестрироваться и получить удостоверение для своего питомца.

Он также сказал, что владельцы домашних животных должны получить страховку на случай, если животное нападет на людей и нанесет им вред.

Законопроект вызвал недовольство как обычных людей, так и иранских знаменитостей, которые неоднократно публиковали фотографии своих питомцев, бросая вызов сторонникам жесткой линии.

Мохаммад Мохаджери, аналитик по Ирану, раскритиковал парламент за то, что он сосредоточил внимание на домашних животных, а не на тяжелой экономической ситуации в стране.

Между тем Общество ветеринаров выступило с заявлением, в котором предупреждает о «неконтролируемых социальных последствиях» законопроекта.

«Текст законопроекта в том виде, в котором он написан, является анти-анималистическим и далек от обычных и религиозных законов, общих для людей и других созданий Всемогущего Бога», - говорится в заявлении общества.

Против законопроекта также была подана петиция, в которой подписавшие призвали спикера парламента Мохаммада Бакера Калибафа не одобрять этот план.

Эксперты отмечают, что скорее всего закон будет проигнорирован людьми. Содержание домашних животных имеет культурные и социальные корни в иранском обществе, а нападки на держателей питомцев воспринимаются иранцами, особенно молодыми, как усиление и без того многочисленных ограничений. Если жесткий режим в Иране не способен уже обеспечить ношение хиджаба всеми женщинами в стране, то оштрафовать всех владельцев домашних животных он тем более не сможет. Зато ко всеобщему недовольству «исламской республикой» добавится дополнительное возмущение.