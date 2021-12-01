ОАЭ отмечают 50 лет со дня создания

В Объединённых Арабских Эмиратах началось трехдневное празднования золотого юбилея страны.

2 декабря 1971 года правители шести эмиратов Договорного Омана объединились, чтобы сформировать федерацию ОАЭ. Они встретились в Союзном доме в Дубае, где впервые подняли новый флаг, ознаменовав рождение новой арабской страны.

В феврале 1972 года к их союзу присоединился седьмой эмират Рас-эль-Хайма, завершив тем самым создание ОАЭ, как они известны сегодня.

В среду в стране официально начинаются выходные для государственного и частного секторов. Трехдневный праздник включает в себя День памяти (1 декабря) и Национальный праздник ОАЭ (2 декабря).

Шейх Абдулла бен Заид, министр иностранных дел и международного сотрудничества, охарактеризовал Национальный день как «исторический день, знаменующий веху в достижениях нашей страны».

«Мы отдаем дань уважения прошедшим 50 годам основания нашей страны и вместе работаем над ее столетним юбилеем», - сказал он.

В эти дни в стране запланированы различные мероприятия, фейерверки, ярмарки, выставки, авиашоу и так далее. Разумеется, размах празднований ограничивается карантинными мерами, в прошлом году празднование Национального дня вообще было фактически отменено.

Ну и мы со своей стороны поздравляем ОАЭ с 50-летием. Да, у нас есть огромный список претензий к этому политическому образованию, особенно в том что касается внешней политики, да и не только внешней. Но нельзя не отметить, что ОАЭ это один из немногих действительно успешных государственных проектов арабского и шире мусульманского мира за последние 100 лет. Одна из немногих мусульманских стран, способных сегодня вызвать зависть у людей Запада своим богатством, уровнем жизни и техническими инновациями, при этом не скатываясь в откровенный антиисламизм. Дай Аллах им успех во всех благих делах.