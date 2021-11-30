ОАЭ запретили Ашрафу Гани заниматься афганской политикой

Официальный представитель талибов* заявил в воскресенье, что Объединенные Арабские Эмираты запретили бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани участвовать в афганской политике, пока он живет в Дубае.

Заместитель официального представителя Талибана Ахмадулла Васик заявил, что ОАЭ ввели запрет на участие в политике для Гани и нескольких других бывших афганских чиновников, проживающих в изгнании.

Васик заявил об этом в своем твиттере в воскресенье. Он добавил, что ОАЭ запретили бывшему советнику Гани по национальной безопасности Хамдулле Мохибу и губернатору провинции Балх Атта Мухаммаду Нуру участвовать в политической деятельности.

ОАЭ не подтвердили пока что этот запрет, но и не опровергли.

Примечательно, что это сообщение о запрете политической деятельности Гани прозвучало в то время, когда ОАЭ ведут переговоры с Талибаном по поводу управления кабульским аэропортом.

Иностранные дипломаты подтвердили Reuters, что эмиратовцы были заинтересованы в участии в переговорах и противодействии попыткам Катара установить свое влияние в Афганистане.

В августе издание Middle East Eye сообщило со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, что Турция и Катар будут совместно управлять аэропортом, а Анкара будет обеспечивать безопасность через частную фирму, согласно проекту соглашения с Талибаном.

В том же отчете отмечается, что есть одна нерешенная проблема на пути к любой сделке. А именно тот факт, что бывшее афганское правительство уже заключило контракт на аэропорт в октябре 2020 года с консорциумом из ОАЭ. Талибану нужно будет заключить с ними отдельную сделку.

Напомним, что Гани бежал из Афганистана после того, как силы Талибана захватили Кабул и другие крупные города по всей стране.

Выступая из своего дома в Дубае, Гани извинился перед афганским народом за бегство и оправдывался тем, что не хотел не спровоцировать широкомасштабное насилие по всей стране.

По его словам, он сделал это, чтобы «спасти Кабул и его шесть миллионов жителей».

Гани также опроверг утверждения о том, что он прихватил с собой в ОАЭ примерно 169 миллионов долларов.

* - запрещены в РФ