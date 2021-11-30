ОАЭ запретили Ашрафу Гани заниматься афганской политикой

Официальный представитель талибов* заявил в воскресенье, что Объединенные Арабские Эмираты запретили бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани участвовать в афганской политике, пока он живет в Дубае.
Заместитель официального представителя Талибана Ахмадулла Васик заявил, что ОАЭ ввели запрет на участие в политике для Гани и нескольких других бывших афганских чиновников, проживающих в изгнании.
Васик заявил об этом в своем твиттере в воскресенье. Он добавил, что ОАЭ запретили бывшему советнику Гани по национальной безопасности Хамдулле Мохибу и губернатору провинции Балх Атта Мухаммаду Нуру участвовать в политической деятельности.
ОАЭ не подтвердили пока что этот запрет, но и не опровергли.
Примечательно, что это сообщение о запрете политической деятельности Гани прозвучало в то время, когда ОАЭ ведут переговоры с Талибаном по поводу управления кабульским аэропортом.
Иностранные дипломаты подтвердили Reuters, что эмиратовцы были заинтересованы в участии в переговорах и противодействии попыткам Катара установить свое влияние в Афганистане.
В августе издание Middle East Eye сообщило со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, что Турция и Катар будут совместно управлять аэропортом, а Анкара будет обеспечивать безопасность через частную фирму, согласно проекту соглашения с Талибаном.
В том же отчете отмечается, что есть одна нерешенная проблема на пути к любой сделке. А именно тот факт, что бывшее афганское правительство уже заключило контракт на аэропорт в октябре 2020 года с консорциумом из ОАЭ. Талибану нужно будет заключить с ними отдельную сделку.
Напомним, что Гани бежал из Афганистана после того, как силы Талибана захватили Кабул и другие крупные города по всей стране.
Выступая из своего дома в Дубае, Гани извинился перед афганским народом за бегство и оправдывался тем, что не хотел не спровоцировать широкомасштабное насилие по всей стране.
По его словам, он сделал это, чтобы «спасти Кабул и его шесть миллионов жителей».
Гани также опроверг утверждения о том, что он прихватил с собой в ОАЭ примерно 169 миллионов долларов.
* - запрещены в РФ
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