Парламентские выборы в Кыргызстане: проходят шесть провластных партий

В Кыргызстане в воскресенье, 28 ноября, прошли выборы в Жогорку Кенеш (Верховный совет, парламент).

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени, а закрылись в 20.00.

Избирком Кыргызстана зарегистрировал списки кандидатов от 21 партии, а также 287 независимых кандидатов.

По данным Центризбиркома з 3 млн 703 тыс. 420 избирателей проголосовали на выборах депутатов Жогорку Кенеша 1 млн 189 тыс. 493 гражданина. Явка составила 32,12% от общего количества избирателей.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением по случаю завершения голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша нового созыва.

«Мы сделали своей главной задачей проведение справедливых и законных парламентских выборов. Я не ошибусь, если скажу, что мы выполнили эту задачу как демократическое государство.Со стороны властей создавались равные условия для всех партий и кандидатов, предусмотренные Конституцией страны. Никому не была дана возможность быть предвзятым и использовать административный ресурс. Таким образом, мы смогли от начала и до конца обеспечить законное и прозрачное проведение избирательной кампании», - сказал глава государства

По предварительным данным, пятипроцентный барьер для прохождения в Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана преодолели шесть партий. Об этом сообщается на сайте ЦИК республики КР.

В законодательный орган республики проходят следующие партии: «Бутун Кыргызстан», «Альянс», «Ыйман Нуру», «Ынтымак», «Ишеним» и «Ата-Журт Кыргызстан». Почти все они провластные.

Данные ЦИК Кыргызстана свидетельствуют, что остальные 15 партий не преодолевают требуемый пятипроцентный барьер и не попадают в состав парламента седьмого созыва на нынешних выборах.

Некоторые партии не согласны с такими результатами и заявляют о фальсификациях. Так лидеры партий «Ата Мекен», «Азаттык», «Улуттар Биримдиги» и «Социал-демократы», а также некоторые кандидаты провели пресс-конференцию, на которой выразили несогласие с результатами голосования.

Они напомнили, что на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Кыргызстана накануне имела место техническая проблема, что «позволило внести изменениям в данные голосования».

По их мнению, голоса, отданные за оппозиционные партии, были снижены и засчитаны в пользу проправительственных политических сил.

Президент Садыр Жапаров в ответ написал на своей странице в Facebook, что поручил ЦИК вручную пересчитать бюллетени.

Ранее президент подписал закон, предусматривающий новый порядок проведения выборов в высший законодательный орган страны.

Согласно внесенным в конституционный закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе.

В соответствии с новым законом, количество депутатов сокращено с 120 до 90.

Парламент будет формироваться по спискам политических партий (54 мандата) и по одномандатным округам (36 мандатов).

В соответствии с новым законом, избирательный порог снижен с 7 до 5 процентов.

Кроме того, согласно нововведениям, чтобы пройти в парламент политические партии должны набрать 0,5 процента голосов избирателей в семи регионах страны, столице Бишкеке и городе Ош.

Списки кандидатов от партий подготовлены с учетом гендерных квот, квот парламентского представительства молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями и нацменьшинств.