Сирия: 10 детей ранены в результате обстрела силами режима

Несмотря на призывы гуманитарных и правозащитных групп ко Всемирному дню детей на прошлой неделе, режим Башара Асада вместе со своими союзниками из ВКС РФ в воскресенье снова нанесли удар и ранили 10 детей в сирийской северо-западной провинции Идлиб.

«Сегодня 10 детей из одной семьи были ранены после того, как силы режима и России обстреляли их дом снарядами с лазерным наведением «Краснополь» в деревне Марзаф к югу от Идлиба», - написала группа гражданской обороны «Белые каски» в Twitter.

«Наши команды были на месте взрыва и доставили детей в больницу», - добавила группа, приложив фотографии и видео отчаявшихся и напуганных детей, которые были ранены в результате нападений.

В регионе Идлиба проживает почти 3 миллиона человек, две трети из которых - перемещенные лица из других частей страны.

Почти 75% всего населения в контролируемом оппозицией регионе Идлиб зависит от гуманитарной помощи для удовлетворения своих основных потребностей, поскольку 1,6 миллиона человек продолжают жить в лагерях или неформальных поселениях, сообщает Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГД).

В течение многих лет режим Асада игнорировал нужды и безопасность сирийского народа, заботясь только о дальнейшем завоеваним территорий и подавлении оппозиции. С этой целью режим в течение многих лет бомбил гражданские объекты, такие как школы, больницы и жилые районы, что привело к перемещению почти половины населения страны.

Ситуация для жителей Идлиба ухудшилась, когда режим Асада, поддерживаемый Россией, начал наступление на провинцию, вызвав крупнейшее разовое перемещение населения в истории сирийской гражданской войны и огромную гуманитарную трагедию, согласно ООН.

Частые взрывы и обстрелы вывели из строя почти 50% медицинских учреждений, в которых сирийский народ нуждается больше всего в условиях пандемии коронавируса. Многие сирийцы, живущие в переполненных палаточных лагерях или даже на открытом воздухе в безопасных районах недалеко от турецкой границы, не могут удовлетворить даже самые элементарные потребности.

Зона деэскалации в Идлибе была создана в соответствии с соглашением между Турцией и Россией. Этот район был предметом многочисленных соглашений о прекращении огня, которые часто нарушались режимом Асада и его союзниками.

Хрупкое перемирие было заключено между Москвой и Анкарой в марте 2020 года в ответ на месяцы операций режима. Почти миллион человек бежали от наступления асадитов, но режим по-прежнему часто нападает на мирных жителей, не позволяя большинству вернуться в свои дома и вынуждая их оставаться во временных лагерях.

Повседневная жизнь продолжается

Между тем, среди бомбардировок и разрушений дети Идлиба пытаются продолжать свою повседневную жизнь и посещать школу в тяжелых условиях, особенно в Сармаде, недалеко от Турции.

В удерживаемом оппозицией городе Сармада недалеко от границы с Турцией тысячи перемещенных сирийцев ведут повседневную жизнь без особой надежды на возвращение в свои дома в ближайшее время.

Ряды палаток, кирпичных домов и других построек с резервуарами для воды наверху усеивают город, образуя серию огромных неформальных лагерей для перемещенных лиц. Женщины готовят, а дети играют. Мужчины ходят на работу, молятся и обсуждают политику.

Они вынуждены были покинуть свои дома в результате различных вспышек насилия в ходе 10-летнего конфликта в Сирии.

Некоторыми лагерями в Сармаде, к северу от города Идлиб, заведует турецкий Красный Полумесяц, который жертвует еду и другие предметы, такие как одеяла и игрушки.

Население города за последние годы резко увеличилось из-за волн перемещения со всей страны.