Мусульманские страны закрываются от нового штамма коронавируса

Все прямые пассажирские рейсы в Марокко были приостановлены на две недели из-за опасений по поводу распространения «Омикрона», нового варианта Covid-19. Марокко - последняя страна Ближнего Востока, которая ввела ограничения на поездки в этот регион.

«Это решение было принято в связи с быстрым распространением нового варианта вируса Covid-19, Омикрон, особенно в Европе и Африке, и для сохранения успехов, достигнутых Марокко в борьбе с пандемией и защиты здоровья граждан», - говорится в заявлении межведомственного комитета по мониторингу пандемии.

В заявлении говорится, что оценка ситуации "будет проводиться регулярно, чтобы при необходимости скорректировать необходимые меры".

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии также приостановило полеты из Малави, Замбии, Мадагаскара, Анголы, Сейшельских островов, Маврикия и Коморских островов в воскресенье из-за опасений по поводу распространения штамма Omicron, сообщило государственное информационное агентство королевства в Twitter.

В пятницу королевство приостановило полеты в Южную Африку, Намибию, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Лесото и Эсватини и обратно.

Тем не менее, в минувшие выходные министерство внутренних дел объявило, что со следующей субботы будет разрешен прямой въезд путешественникам из всех стран, получившим одну дозу вакцины против Covid-19. В министерстве добавили, что путешественникам потребуется провести три дня на карантине.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что недавно обнаруженный штамм Омикрон является «вариантом, вызывающим беспокойство», что вызвало ряд запретов на въезд из разных стран.

Оман, Катар, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко, Кувейт и Иордания входят в число стран Ближнего Востока, которые объявили о запрете на въезд некоторых путешественников из нескольких африканских стран в эти выходные после сообщений о новом варианте.

Египет объявил в пятницу, что обнаружил в стране случай нового варианта.

Строгие меры принимаются сейчас во всем мире.

В субботу Швейцария расширила карантинные требования, чтобы остановить распространение варианта Омикрон среди путешественников, прибывающих из стран, где были выявлены случаи заболевания, включая Великобританию, Чешскую Республику, Нидерланды, Египет и Малави, сообщило министерство здравоохранения. В пятницу она запретила прямые рейсы из ЮАР и близлежащих регионов.

Европейский союз предложил государствам-членам прекратить все авиасообщение с Южной Африкой после обнаружения варианта, заявила в пятницу глава ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Великобритания также запретила полеты из Южной Африки и соседних стран, попросив возвращающихся путешественников соблюдать карантин.