Кыргызстан заявил о пресечении попытки госпереворота

В Кыргызстане пресечена попытка государственного переворота. Об этом сообщает Sputnik.kg со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране», — говорится в сообщении.

В эту группу, по данным силовиков, входили депутаты Жогорку Кенеша (парламента) и бывшие высокопоставленные чиновники. Они планировали провокации и дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после парламентских выборов.

«Установлено, что после оглашения итогов предстоящих парламентских выборов, рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы, данная группа планировала организовать массовые акции протеста на территории Бишкека с дальнейшим насильственным захватом власти», — заявили в пресс-службе.

Для этого группа вела подбор около 1 000 агрессивно настроенных молодых людей. С ними проводились систематические встречи, направленные на идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы организации провокаций и массовых беспорядков.

По данному факту ГНКБ начало досудебное производство по статье «Приготовление к насильственному захвату власти» Уголовного кодекса КР, а Генпрокуратурой была создана межведомственная следственная группа. По местам жительства активных участников группы и в арендуемом ими офисе провели обыски. «В результате помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства», — отметили в пресс-службе. 15 активных членов группы были задержаны. Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются.

Парламентские выборы назначены в Кыргызстане на 28 ноября. Предыдущее голосование, состоявшееся в октябре 2020-го, закончилось так называемой «октябрьской революцией», после которой к власти пришел нынешний глава республики, вышедший из тюрьмы Садыр Жапаров.