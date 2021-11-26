Израильтяне продолжают массовые репрессии на оккупированном Западном берегу

Десятки палестинцев были ранены на оккупированном Западном берегу в четверг, когда израильские солдаты и поселенцы штурмовали палестинские города и деревни.

Израильские силы также задержали 24 палестинца на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, сообщает официальное информационное агентство Палестинской автономии.

Десятки поселенцев штурмовали деревню Аль-Луббан аль-Шаркия к югу от Наблуса в четверг утром под защитой израильских сил.

Они не позволили ученикам добраться до своих школ. Десятки учеников и местных жителей были ранены, когда израильские солдаты применили слезоточивый газ.

Израильские силы также задержали трех палестинцев в западной части города Наблус.

В Тубасе к северо-востоку от Наблуса израильские силы штурмовали дом Хамида Мусульмани, бывшего задержанного, и повторно арестовали его. В результате столкновений молодой палестинец был ранен в колено.

Израильтяне также задержали 14 палестинцев в районе Иссавии в Восточном Иерусалиме и четырех палестинцев в деревне Суриф недалеко от Хеврона на юге Западного берега.

Они также арестовали двух братьев из семьи Зайед в Каландии к северу от Иерусалима.

Согласно местным источникам, 17-летний палестинский юноша Мохаммед Салех Эбаят был также избит израильскими солдатами недалеко от поселения Маале-Амус к югу от Вифлеема.

В четверг утром поселенцы также штурмовали двор мечети Аль-Акса в Иерусалиме со стороны ворот Аль-Магариба, провокационно маршируя под защитой израильских сил.

Израильские силы почти ежедневно совершают набеги на дома и города на Западном берегу, нападая на палестинцев и задерживая их, в то время как в последние месяцы в этом районе наблюдается всплеск насилия со стороны поселенцев.

Более 600 000 израильтян живут в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, которые считаются незаконными по международному праву.