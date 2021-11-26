Бывший имам Мекки попал в скандал из-за рекламного ролика

Бывший имам Большой мечети в Мекке подвергся широкой критике после того, как снялся в рекламном видеоролике о военной игре в рамках сезона 2021 года в Эр-Рияде.

Адиль аль-Калбани появился в видео, размещенном в Twitter в четверг главой Управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки аль-Шейхом, рекламирующем «авантюрное» мероприятие «Combat Field», которое продлится до 16 марта следующего года.

https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1461377737537560580

62-летний имам появился в военной форме и ведет бой в видео, которое собрало более 5 миллионов просмотров менее чем за 24 часа.

Многие пользователи социальных сетей раскритиковали участие имама в видео, назвав его «клоуном» и обвинив в поддержке «коррупции».

«Я не против развлечений ... но я против случайности, глупости и отсутствия разделения между религией и общественной жизнью», - сказал один пользователь Twitter.

Многие другие также были ошеломлены включением бывшего имама Мекки в видео.

Один пользователь Twitter сказал, что «если бы в нем было что-то благое», он тогда остался бы имамом сегодня.

Некоторые считают, что бывший имам является клиентом правительства Саудовской Аравии, и его задача - «вводить людей в заблуждение». В то время как другие говорят, что праведные люди не будут «принимать такие действия в поддержку людей лжи и коррупции».

Но были и те, кто не понимает противоречий: один пользователь Twitter сказал, что «[шум] заставил меня почувствовать, как будто он совершил богохульство».

Некоторые также защищали имама, говоря: «[Он] продвигает саудовский фестиваль, и это его патриотический долг». Других позабавила "креативность" видео.

В ответ на видео, которым поделился Аль-Шейх, сам Аль-Калбани пошутил: «Как вы думаете, я могу поехать в Голливуд?». На это Аль-Шейх власти ответил, что он «может все».