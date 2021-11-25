Президентом Интерпола стал генерал из ОАЭ, которого обвиняют в пытках

Глобальное полицейское агентство заявило, что эмиратовский генерал, обвиняемый в пытках, был избран президентом Интерпола, несмотря на обеспокоенность правозащитных организаций и членов Европейского парламента.

«Г-н Ахмед Насер аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (4-летний срок)», - сообщил Интерпол в четверг в Twitter.

Генерал Аль-Раиси, глава силовиков ОАЭ, возьмет на себя в основном церемониальную роль.

Реальным повседневным управлением Интерпола, базирующегося в Лионе, занимается генеральный секретарь. Юрген Шток, нынешний генеральный секретарь, занял свой второй пятилетний срок в 2019 году.

Жалобы на пытки были поданы против эмиратовского генерала в последние месяцы во Франции и Турции, где на этой неделе в Стамбуле проходит генеральная ассамблея Интерпола.

Это назначение последовало за щедрым финансированием ОАЭ полиции и обвинениями в злоупотреблении Абу-Даби системой так называемых «красных уведомлений» Интерпола для разыскиваемых подозреваемых с целью преследования политических диссидентов.

Трое депутатов Европарламента написали письмо от 11 ноября президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы предупредить о влиянии назначения генерала Аль-Раиси на Интерпол.

«Избрание генерала Аль-Раиси подорвет миссию и репутацию Интерпола и серьезно повлияет на способность организации эффективно выполнять свою миссию», - писали они.

В октябре 2020 года 19 НПО, включая Human Rights Watch, выразили озабоченность по поводу возможного избрания Аль-Раиси, которого они описали как «часть аппарата безопасности, который продолжает систематически преследовать мирных критиков».