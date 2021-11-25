ОАЭ инвестируют в Турцию 10 млрд долларов

Объединенные Арабские Эмираты планируют инвестировать в Турцию 10 миллиардов долларов. Об этом было объявлено в среду, во время знаменательного визита наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Заида аль-Нахайяна в Анкару для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Объявление для турецких СМИ сделал Мохаммед Хасан ас-Сувайди, председатель государственного инвестиционного фонда ОАЭ (ADQ), в день первого визита Мухаммеда бен Заида в Турцию почти за десятилетие.

Напомним, что вве страны начали восстанавливать отношения за последний год после 10 лет политических конфликтов и разногласий в таких местах, как Ливия, Египет и Африканский Рог, а также обвинений в том, что эмиратовцы замышляли свержение правительства Турции.

Помимо меморандума о взаимопонимании по укреплению торговых, энергетических и экологических связей, в среду были подписаны соглашения, касающиеся прямых инвестиций Эмиратов в Турцию.

Турецкие официальные лица заявили, что инвестиционные соглашения были подписаны между эмиратовским инвестиционным фондом, Фондом благосостояния Турции и Управлением по инвестициям президента. К ним относятся:

Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству между ADQ и Фондом благосостояния Турции, которые подписали еще один меморандум о создании фонда для инвестиций в турецкие технологические компании.

Соглашение, подписанное с портовой компанией Абу-Даби, регулирующее инвестиции в порты и логистику.

Очередной меморандум об установлении сотрудничества между биржами двух стран.

Соглашение между ADQ и президентским инвестиционным офисом, охватывающее прямые инвестиции и сотрудничество в Турции в области энергетики, нефтехимии, технологий, транспорта, инфраструктуры, здравоохранения, финансовых услуг, продуктов питания и сельского хозяйства. Сюда входят инвестиции в существующие и новые проекты в области возобновляемых источников энергии в Турции.

Соглашения о сотрудничестве между ADQ и турецким конгломератом Kalyon Holding в области энергетики, инфраструктуры и транспорта, а также с турецкой группой CCN в области здравоохранения.

Министр промышленности ОАЭ Султан аль-Джабер сказал, что основной целью визита является расширение торговых и деловых партнерских отношений за счет устойчивых и успешных инвестиций.

Осведомленные источники сообщают, что наследный принц сказал Эрдогану в телефонном звонке в начале этого года, что он готов инвестировать до 100 миллиардов долларов.

Доллар США упал на 7 процентов по отношению к турецкой лире в среду после новостей о подписании инвестиционных соглашений, сообщает Bloomberg.