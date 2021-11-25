Взрыв в Могадишо: 8 человек погибли, уничтожена школа

По меньшей мере восемь человек были убиты и 17 ранены, в том числе школьники, в столице Сомали в результате взрыва автомобиля, взорвавшегося в колонне службы безопасности Организации Объединенных Наций.

Вооруженная группа «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за огромный взрыв потрясший Могадишо в четверг утром и поднявший над городом столб дыма. По словам очевидцев, вокруг места происшествия разносится эхо стрельбы.

«Мы насчитали восемь погибших и 17 раненых, включая 13 школьников», - сказал репортерам представитель полиции Абдифатах Аден Хасан. Он сказал, что террорист-смертник на внедорожнике, полном взрывчатки, атаковал колонну службы безопасности ООН.

Служба скорой помощи Аамин эвакуировала по меньшей мере 23 человека, пострадавших в результате взрыва, сообщил агентству Reuters директор службы Абдыкадыр Абдирахман.

Пока не ясно, был ли кто-либо из сотрудников ООН среди убитых или раненых в результате взрыва, который поразил колонну, проезжающую мимо школы.

Абу Мусаб, официальный представитель «Аш-Шабаб» по военным операциям, подтвердил, что нападение было совершено боевиками группы.

Взрыв возле перекрестка K4 в центре Могадишо был настолько мощным, что обрушились стены близлежащей начальной и средней школы Мукассара. В результате взрыва были повреждены автомобили.

Мохамед Хусейн, медбрат соседней больницы, сказал, что его вытащили из-под обломков обрушившегося потолка.

«Стены нашей больницы рухнули. Напротив нас школа тоже рухнула. Я не знаю, сколько погибло», - сказал он.

Он рассказал Reuters, что они «были потрясены силой взрыва, а затем оглушены последовавшей за ним стрельбой».

«Аш-Шабаб» в течение многих лет сражается с центральным правительством Сомали за установление собственного правления.

В ходе войны против сомалийских вооруженных сил и иностранных миротворцев, которые поддерживают правительство, группа часто совершает взрывы и нападения с применением огнестрельного оружия в Сомали и в других местах.

В заявлении они сообщили, что нападение в четверг было направлено против западных чиновников, которых сопровождал конвой миротворческих сил Африканского союза.

Миротворческие силы должны были вывести из страны, но их миссия может быть расширена на фоне опасений, что сомалийские силы не готовы взять на себя ответственность за безопасность.