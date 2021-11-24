В Дагестане многодетную мать держат в СИЗО. Ее бездоказательно обвиняют в терроризме.

В Дагестане Верховный суд отменил постановление Кизилюртовского районного суда по избранию меры пресечения женщине, которую обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании и запрещенной террористической организации, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Верховный суд установил, что у следствия нет прямых доказательств, указывающих на причастность подозреваемой к преступлениям.

Сообщается, что подозреваемая была задержана 14 августа и три месяца находится под арестом. Вместе с тем, как заявил ее адвокат, "с момента задержания не выполнено ни одного следственного и процессуального действия, что является необоснованным затягиванием предварительного расследования по уголовному делу".

Обвинение строится на показаниях свидетеля, очная ставка между ним и подозреваемой за три месяца также не была проведена. Суд установил: в приложенных следователем к ходатайству о продлении меры пресечения материалов нет каких-либо данных, указывающих на причастность подозреваемой к инкриминируемым ей преступлениям.

Известно, что обвиняемая ранее не судима, воспитывает четырех детей. Вину она не признает, но готова участвовать в следственных действиях вместе с адвокатом и давать показания.

"Проверка обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению не может сводиться к формальной ссылке суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о том, что лицо причастно к совершенному преступлению", – говорится в апелляционном постановлении Верховного суда Дагестана.

В итоге суд отменил постановление Кизилюртовского районного суда о продлении содержания под стражей, направив дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Тем не менее, пока что многодетная мать остается в СИЗО. Ну а в случае подтверждения вины ей грозит до 20 лет тюрьмы.