Турция-ОАЭ: историческая встреча двух лидеров как знак потепления

В Турции сегодня ожидается встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и наследного принца ОАЭ Мухаммада бин Зейда, известного просто как МБЗ. Встреча знаменует собой значительные изменения в геополитике Ближнего Востока. Оба лидера проведут как частные так и двухсторонние переговоры.

Ожидаются, что они подпишут некоторые двусторонние соглашения на публичной церемонии и вместе пообедают.

В отчетах говорится, что Абу-Даби планирует инвестировать в Турцию миллиарды долларов, особенно в здравоохранение и промышленность.

Ходят слухи, что ОАЭ закупят значительное количество турецкой оборонной продукции.

Визит без сомнения исторический. Последний раз МБЗ приезжал в Турцию почти десятилетие назад, в 2012 году. А еще весной нынешнего году Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции, открыто обвинял США и ОАЭ в попытке организовать переворот в Турции в 2016 году. Об отношениях двух стран можно сказать одним словом - «недружественные» (и это еще весьма мягкая характеристика).

Нынешнее сближение является результатом экономических интересов ОАЭ, а также желания Турции нормализовать отношения в регионе.

ОАЭ и Турция уже более десяти лет борются за влияние в регионе. Растущая экономическая, политическая, дипломатическая и военная мощь двух стран в сочетании с хрупкой региональной средой разжигали соперничество.

Первоначально ОАЭ надеялись изменить свой имидж на Ближнем Востоке, но столкнулись с серьезным препятствием Турции. Соперничество между Анкарой и Абу-Даби было утомительным и дорогостоящим для обеих сторон.

Во время волны арабских восстаний Турция поддерживала демократические перемены на Ближнем Востоке, в то время как ОАЭ поддержали автократов.

Первый всплеск напряженности проявился в Египте, когда хунта Сиси силой пришла к власти. Затем была попытка переворота в Турции, в которой Анкара обвиняет Абу-Даби, и блокада Катара. Сомали и Судан также были сферами конкурирующих интересов обоих государств. Война в Ливии и попытка ОАЭ подкупить режим Асада для нападения на Идлиб натравили обе страны друг на друга.

Считается, и это любят подчеркивать в турецких СМИ, что в отличие от Турции, у ОАЭ были ограниченные национальные ресурсы для участия в этом соревновании. С населением в 10 миллионов человек, из которых только 11,48% являются гражданами ОАЭ, ОАЭ необходимо было компенсировать недостаток рабочей силы, возможностей и опыта путем покупки человеческого капитала.

ОАЭ нанимали иностранных консультантов для продвижения своей политики, Турция же могла полагаться на собственных местных экспертов.

Несмотря на это неравенство в ресурсах, ОАЭ удалось конкурировать, поскольку они купили лоббистов в США. Они также получили военную поддержку, опыт и разведданные из Саудовской Аравии (у МБЗ были прочные отношения с Мухаммадом бин Салманом). Более того, во времена администрации Трампа ОАЭ могли рассчитывать на сильную поддержку Америки, а недавно даже установили связи с Израилем.

Для ОАЭ сохранение этой поддержки было не самым простым действием, и в конечном итоге их хрупкая сеть альянсов была разрушена. ОАЭ потеряли доверие Саудовской Аравии и оказались в слабом положении по отношению к администрации Байдена. Затем страна обнаружила, что ее соперничество с Турцией также несостоятельно. В то же время в ОАЭ уже не считают Турции такой угрозой как раньше, потому что популярные арабские движения стали более слабыми, чем раньше.

С другой стороны, Турция также стремится нормализовать свои отношения в регионе. События в Восточном Средиземноморье, а также изменения в турецко-российских отношениях потребовали снятия напряженности с региональными государствами. С Турцией с одной стороны и Египтом, Израилем или Саудовской Аравией с другой стороны велись переговоры о процессе нормализации.

Турецкие чиновники, которых цитирует издание Middle East Eye, рассказали что заявление ОАЭ о готовности к примирению за закрытыми дверями в начале этого года положило начало процессу.

«Во внешней политике нет места эмоциям», - сказал один турецкий чиновник. «Всем известно, что внешняя политика, основанная на конфликтах, никому не приносит пользы».

При этом турецкие официальные лица стремятся повторять линию, согласно которой Турция не отступила ни от одной из своих позиций для улучшения отношений с МБЗ, самой влиятельной фигурой Объединенных Арабских Эмиратов.

«Мы все еще находимся в Ливии, все еще на Африканском Роге», - говорит анонимный чиновник. «Мы по-прежнему делаем то, что делаем».

На самом деле, говорят независимые эксперты, Турции также пришлось стать более гибкой чем раньше. Она уже не настаивает на своих обвинениях в адрес ОАЭ относительно попытки переворота, а с другой стороны готова ограничить деятельность оппозиционной арабской диаспоры в Турции.

В любом случае, маловероятно, что стороны придут к согласию по всем вопросам. Скорее всего, говорят эксперты, стороны согласились не соглашаться по ряду не самых критичных вопросов.

Вопреки первоначальным ожиданиям переговоры шли медленно, особенно с Саудовской Аравией. Этот постепенный прогресс предоставил ОАЭ возможность связаться с Турцией и относительно быстро нормализовать отношения.

Помимо усталости от международной конкуренции, меняющегося геополитического соперничества и возможностей, представленных потеплением между КСА и Турцией, расчет ОАЭ также имеет экономическую подоплеку. Турция является прибыльным рынком для ОАЭ. А после стремительной девальвации лиры Турция может стать отличным местом для иностранных инвестиций, которые окупятся как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В самой Турции считают, что инвестиции из ОАЭ будут стимулировать экономику и помогут стране превратиться в экспортный хаб.

Middle East Eye со ссылкой на свои источники сообщает, что наследный принц сказал Эрдогану во время телефонного разговора в начале этого года, что он готов инвестировать до 100 миллиардов долларов. Другие сказали, что эта цифра составляет не менее 10 миллиардов долларов. Обе цифры способны подстегнуть ослабевающую экономику Турции.

Инвестиционное управление Абу-Даби и компании, близкие к королевской семье Абу-Даби, уже публично выразили интерес к здравоохранению, финансовым технологиям и другим отраслям, ожидая инвестиций на сумму 3–4 млрд долларов.

Фактически ОАЭ для Турции сейчас занимают то же место, что еще несколько лет назад занимал Катар. Но как и помощь от Катара эмиратовские инвестиции максимум могут стать временным подспорьем, но никак не панацеей.