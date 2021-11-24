Балканский траур: десятки албанцев погибли при крушении автобуса в Болгарии

Президент Косово Вьоса Османи объявила среду днем ​​национального траура из уважения к жертвам автокатастрофы в Болгарии, где погибли по меньшей мере 46 граждан Северной Македонии, в том числе 12 детей.

Автобус был зарегистрирован в Северной Македонии, и большинство пассажиров на борту были албанскими туристами из Северной Македонии, вернувшимися из поездки в Стамбул в Турции.

Президент Османи в заявлении сказала, что Косово знает боль такой трагедии, поскольку недавно столкнулось с ней, имея в виду трагедию в июле 2021 года, в результате которой десять человек погибли и более 40 получили ранения после того, как автобус с косовскими номерными знаками перевернулся на шоссе в Хорватии.

Авария произошла около 2 часов ночи, в 40 километрах к югу от столицы Болгарии Софии. 53 пассажира, в основном граждане Македонии (но также по одному гражданину Сербии и Бельгии), возвращались из трехдневного пребывания в Стамбуле. Автобус был охвачен пламенем вскоре после аварии. Пока не ясно, что стало причиной аварии.

В некоторых сообщениях говорилось, что автобус, похоже, врезался в ограждение шоссе, разбился и загорелся.

Семь человек были спасены и проходят лечение в больнице Софии.

Автобус был одним из четырех, следовавших вместе из Стамбула в Скопье в Северной Македонии, и официальные лица заявили, что идентификация жертв осложнялась тем фактом, что некоторые люди, как полагают, меняли автобусы во время остановок.

Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков заявил журналистам на месте крушения, что «никогда в своей жизни не видел чего-то более ужасающего».

«Мы останемся рядом с нашими сестрами и братьями, и мы выражаем нашу глубокую боль и скорбь по поводу этой большой утраты», - сказала Османи.

Кроме того, другие институциональные и политические лидеры Косово выразили соболезнования властям Северной Македонии и членам семей в связи с этим трагическим событием.

В самой Северной Македонии объявлен трехдневный траур. Стево Пендаровски, президент Северной Македонии, назвал случившееся «ужасной аварией» и сказал, что ожидает, что власти проведут полное расследование, чтобы определить «причины и ответственность за трагедию».

СМИ Северной Македонии сообщили, что полиция направилась в офис в Скопье туристической компании, которая, как полагают, организовала поездку в Турцию. Никаких дополнительных подробностей пока не сообщалось.

Траур также объявлен сегодня в Болгарии, стране ЕС с населением около 6,9 миллиона человек, которая за последние несколько лет стала свидетелем множества смертельных автобусных аварий. В последней из них 17 болгарских туристов погибли в 2018 году, когда их автобус заскользил по мокрой дороге и перевернулся.

Таким образом, целых три балканских страны, отношения которых друг с другом не всегда радужные, сегодня охвачены национальным трауром.