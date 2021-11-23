В Кашмире индийские силовики арестовали известного правозащитника

Ведущее агентство по борьбе с терроризмом Индии арестовало известного кашмирского правозащитника Хуррама Парвеза в соответствии с строгим законом о терроризме после однодневного рейда в его офисе и резиденции в оккупированном Кашмире.

Национальное агентство расследований (НАР) арестовало Парвеза в понедельник вечером после более 15 часов обысков в его доме и офисе Джамму-Кашмирской коалиции гражданского общества в главном городе региона Сринагаре.

42-летний Парвез является координатором программы в JKCCS, которую он основал вместе с другим активистом Парвезом Имрозом в 2000 году. Он также является председателем Азиатской федерации против недобровольных исчезновений (AFAD).

«Они конфисковали его телефон, ноутбук, мой телефон и несколько книг из библиотеки. Двое наших детей травмированы… Мы все спали, когда начался рейд», - рассказала жена Парвеза Самина Мир.

Она также сказала, что Парвез был вызван в офис НАР в Сринагаре в понедельник днем для допроса, где его официально арестовали в соответствии с различными разделами Закона о предотвращении незаконной деятельности (UAPA) и уголовного кодекса Индии. Его обвиняют в «финансировании терроризма» и других преступлениях.

UAPA - это расплывчато сформулированный закон, который фактически позволяет содержать людей под стражей без суда на неопределенный срок, а обвинительные приговоры по закону редки.

«Он был предупрежден по очень многим случаям в прошлом, а теперь появились новые случаи. Более чем шок, сейчас здесь все нормально», - сказал Мир. «Это все из-за его правозащитной деятельности».

Более 20 лет Парвез открыто заявлял о нарушениях прав человека индийскими войсками в Кашмире. Его организация опубликовала серию отчетов, в которых подробно описывается «безнаказанность, которой пользуются вооруженные силы» в спорном регионе.

Это был не первый рейд НАР в офисе и дома у Парвеза. В октябре прошлого года агентство провело аналогичные обыски в офисе коалиции и его доме.

Также были совершены обыски в доме и офисе другой правозащитницы Парвены Ахангер, которая является основательницей Ассоциации родителей пропавших без вести , которая борется со случаями похищений в Кашмире.

В своих многочисленных отчетах коалиция разоблачает нарушения прав человека со стороны индийских силовиков, включая пытки, внесудебные казни и массовые захоронения без опознавательных знаков.

На прошлой неделе группа подняла вопросы об убийстве четырех человек, в том числе двух мирных жителей, во время перестрелки с подозреваемыми повстанцами в торговом комплексе в Сринагаре.

Тела этих четырех человек были поспешно захоронены индийскими властями на кладбище в 80 км от Сринагара в рамках недавней практики отказа в передаче тел подозреваемых повстанцев или их предполагаемых «сообщников» их семьям для захоронения.

В четверг вечером после гневных протестов со стороны семей трех жертв перестрелки на прошлой неделе индийские власти эксгумировали два тела и вернули их семьям для надлежащего захоронения в соответствии с исламскими традициями.

Парвез громко заявлял о нарушениях прав человека в единственном регионе Индии с мусульманским большинством со стороны индийских силовиков. Его организация опубликовала серию отчетов, в которых подробно описывается «безнаказанность, которой пользуются вооруженные силы» в регионе.