Режим Асада отдаст иранцам заводы Сирии

Режим Башара Асада объявил, что предложит иранским инвесторам поврежденные заводы в преддверии сирийско-иранской деловой выставки, которая состоится в Дамаске в конце месяца.

Промышленная палата Дамаска (ППД) объявила, что пригласила местных бизнесменов зарегистрировать свои промышленные предприятия в этой организации в качестве потенциальных кандидатов на иранские инвестиции.

Большая часть промышленной базы Сирии была повреждена из-за десятилетней гражданской войны, при этом, по оценкам ООН, стране необходимо 177 миллиардов долларов для восстановления.

29 ноября начнется бизнес-выставка «Сделано в Иране», где до 3 декабря более 160 иранских компаний продемонстрируют свои товары и услуги на ярмарках в Дамаске.

Компании-участники в основном работают в сфере «медицинского оборудования, строительных материалов, сельскохозяйственных инструментов, нефти, газа и нефтехимического оборудования», - сказал Хасан Замани, генеральный директор Международной иранской выставочной компании.

Иран был главным сторонником сирийского режима на протяжении всей гражданской войны, начавшейся после революции 2011 года. За последнее десятилетие Иран предоставил режиму тысячи бойцов и военную технику в дополнение к советам элитного Корпуса стражей исламской революции.

Иран также предоставил режиму огромную финансовую помощь в рамках так называемой «кредитной линии». Оценки размера этой кредитной линии варьировались от 1 до 30 миллиардов долларов.

Россия тоже оказывала помощь режиму посредством развертывания военных и политической поддержки на международной арене. Однако ее финансовая поддержка режима ничтожна по сравнению с иранской помощью.

Иран был постоянным источником нефти для Дамаска на протяжении последнего десятилетия, отчасти потому, что обе страны находятся под западными санкциями. Только за первые три квартала 2021 года Иран отправил в Сирию более 20 миллионов баррелей нефти.

Все это время Тегеран стремился получить отдачу от своих инвестиций в режим в виде инвестиционных контрактов в ключевых секторах, таких как телекоммуникации, строительство и логистика.

Государственная фирма претендовала на получение третьей сирийской телекоммуникационной лицензии, прежде чем режим передал ее компании, принадлежащей партнеру жены президента Сирии Башара аль-Асада Асмы. Иран также недавно подписал контракт на 100 миллионов долларов на реконструкцию электростанции в Алеппо.

В обмен на поддержку Дамаск сделал Ирану некоторые уступки, облегчив его доступ на его экономический рынок. В июле режим объявил, что импорт из государственного сектора Ирана будет освобожден от пошлин и налогов до 2022 года.

Хотя между двумя режимами были подписаны многочисленные сделки по крупномасштабным проектам, направленным на восстановление различных аспектов промышленного производства Сирии, многие проекты еще не реализованы. Например, Иран должен был отремонтировать электростанцию ​​в Хомсе в рамках проекта стоимостью 460 миллионов долларов.

Однако из-за плохого финансового положения как Тегерана, так и Дамаска, проект так и не продвинулся.