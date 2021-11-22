«Гуманитарный кризис в Афганистане начался до нас» - талибы

Временное правительство талибов* в Афганистане в субботу призвало США сыграть свою роль в разрешении гуманитарного кризиса, разворачивающегося в опустошенной войной стране, сообщает агентство Anadolu.

В заявлении министерства иностранных дел Афганистана, Вашингтону напомнили, что гуманитарная проблема возникла еще до прихода талибов к власти.

Это был ответ специальному представителю США по Афганистану Томасу Уэсту, который в серии твитов заявил, что Вашингтон на протяжении многих лет ясно давал понять талибам, что если они будут стремиться к власти через военный переворот, а не к урегулированию путем переговоров с другими афганцами, то ключевая помощь, предоставляемая международным сообществом - в экономике, чрезвычайно зависящей от помощи, включая основные услуги - почти прекратится. Так и произошло.

Представитель министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи сказал, что комментарии Запада о том, что Афганистан столкнулся с гуманитарным кризисом до августа, являются верным признанием.

«Это правда, что экономические проблемы унаследовало новое правительство. Таким образом, каждый должен выполнять свои собственные обязанности по решению этой проблемы», - сказал Балхи.

Посланник США заявил, что Вашингтон продолжит откровенную дипломатию с Талибаном.

«Легитимность и поддержка должны быть получены за счет действий по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства и уважению прав меньшинств, женщин и девочек, включая равный доступ к образованию и занятости», - написал он в Твиттере.

Уэст отметил, что США и дальше будут поддерживать афганский народ гуманитарной помощью.

«В этом году мы предоставили 474 миллиона долларов, приветствуем энергичные усилия союзников и партнеров в этой сфере и делаем все возможное, чтобы помочь ООН и гуманитарным организациям расширить масштабы для удовлетворения потребностей этой зимой», - написал он.

Временное правительство направило в среду открытое письмо членам Конгресса США, в котором призвало их предпринять «ответственные шаги по преодолению разворачивающегося гуманитарного и экономического кризиса».

В письме, подписанном исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, говорится, что такие шаги откроют двери для будущих отношений, разморозят активы Центрального банка Афганистана и снимут санкции.

США заморозили афганские иностранные активы на сумму более 9 миллиардов долларов после прихода к власти талибов в августе и полного вывода иностранных войск.

Стремясь контролировать стремительно падающую стоимость афганской валюты, временное правительство Талибана в понедельник выставило на аукционе 10 миллионов долларов на открытом рынке.

В начале этого месяца международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала к ослаблению финансовых санкций в отношении Афганистана.

Правозащитная группа призвала ООН и международные финансовые институты срочно отрегулировать существующие ограничения и санкции, затрагивающие экономику и банковский сектор страны.

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