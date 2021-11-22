Британия может признать ХАМАС террористами

Великобритания может объявить о полномасштабном запрете ХАМАС, положив конец разграничению между политическим и военным крылом палестинского освободительного движения.

Министр внутренних дел Прити Патель добавила ХАМАС в список запрещенных террористических организаций после того, как она пришла к выводу, что «больше невозможно проводить различие между ее деятельностью в политике и пропагандой насилия». В ближайшие дни Патель собирается представить свое предложение в парламенте.

Это означает, что теперь принадлежность к группе, выражение ей поддержки, помощь в организации ее собраний или публичная демонстрация ее плакатов, являются уголовным преступлением с наказанием до 10 лет тюремного заключения.

Военное крыло ХАМАС («Бригады Кассама») было запрещено еще в 2001 году, но теперь Патель решила, что Великобритания больше не может иначе относиться к их политическому крылу.

«ХАМАС обладает значительным террористическим потенциалом, включая доступ к обширному и современному вооружению, а также к тренировочным объектам террористов», - заявила она в пятницу.

«Вот почему сегодня я выступила против ХАМАС в целом».

«Мы придерживаемся мнения, что мы больше не можем различать военные и политические аспекты», - добавила она. «Это основана на широком спектре разведывательных данных, информации, а также на связях с терроризмом. Серьезность этого говорит сама за себя».

Этот шаг естественно бурно приветствовали правительство Израиля и сионистские группировки, тем более, что как признался Яир Лапид «этот шаг стал результатом совместных усилий+ британского и израильского правительств».

ХАМАС же ответил заявлением: «Вместо извинений и исправления своего исторического греха против палестинского народа… [Великобритания] поддерживает агрессоров за счет жертв».

«Сопротивление оккупации всеми доступными средствами, включая вооруженное сопротивление, является правом, гарантированным международным правом людям, находящимся под оккупацией», - говорится в заявлении.

Группа призвала своих сторонников осудить действия Соединенного Королевства, поскольку оно охарактеризовало оккупацию Израилем палестинских земель, насильственное перемещение палестинцев, снос их домов и осаду более двух миллионов человек в секторе Газа как «терроризм».

Здесь будет вполне уместным упомянуть, что связи Прити Патель с сионистами имеют давнюю историю. В 2017 году Патель была вынуждена уйти с поста министра по международному развитию Великобритании после того, как она не раскрыла информацию о встречах с высокопоставленными израильскими чиновниками во время частной поездки в страну на время отпуска.

Она встретилась с тогдашним премьер-министром Биньямином Нетаньяху и тогдашним лидером оппозиции Яиром Лапидом.

В политическом плане шаг Патель может вынудить основную оппозиционную группу Великобритании занять позицию в отношении ХАМАС при сильной пропалестинской поддержке со стороны наиболее левых членов Лейбористской партии.

Крис Дойл, директор Совета арабско-британского взаимопонимания, считает, что этот шаг правительства Великобритании не улучшит атмосферу мира.

«В определенной степени проводится политика жестов, когда правительство Великобритании пытается жестко бороться с терроризмом и антисемитизмом, но на самом деле это не окажет значительного воздействия на местах, там где это действительно имеет значение», - сказал Дойл.

«Я не думаю, что вы увидите какое-либо прекращение насилия в результате этого, и это не повлияет на борьбу с антисемитизмом, потому что те, кто придерживается антиеврейских взглядов и излучают их, собираются это делать все равно».

Правительство Великобритании «похоже, очень радо предпринять сегодня этот шаг против ХАМАС, но в нем абсолютно ничего не говорится о действительно серьезных нарушениях [Израилем] международного права, нарушениях резолюций Совета Безопасности, применении пыток [и] сносе домов» - добавил Дойл.