Саудовская Аравия: можно ли сесть в тюрьму за удаление кого-то из группы в WhatsApp?

Если вы живете в Саудовской Аравии, вам следует быть внимательными, удаляя кого-либо из группы WhatsApp, ведь это может привести к тюремному заключению и крупному штрафу. По крайней мере так говорит об этом саудовский юрист.

Юрисконсульт Ахмед Аджаб заявил в понедельник газете «Макка», что саудовцы могут столкнуться со значительными последствиями из-за, казалось бы, безобидного акта.

Аджаб процитировал параграф в законе Саудовской Аравии о борьбе с киберпреступностью, в котором говорится, что те, кто клевещет и причиняет вред другим с помощью информационных технологий, подлежат штрафу и тюремному заключению.

Он утверждал, что, если кто-то, кто был удален из группы WhatsApp, подал жалобу в соответствующие органы, лицу, ответственному за удаление, может грозить до одного года тюрьмы и штраф в размере 500 000 риалов (133 300 долларов США).

Аджаб добавил, что удаление из группы в мессенджере может привести к «моральному ущербу, который снижает ценность [человека] и ухудшает его положение», хотя он пояснил, что если уход из группы не повлечет за собой какого-либо текущего или потенциального вреда, то не будет никаких юридических последствий.

Эти сообщения вчера вызвали настоящую панику среди саудовских пользователей WhatsApp, многие из которых закрыли свои группы, опасаясь наказания.

Юрист Фаваз ад-Дахил сказал газете, что интерпретация Аджаба была неуместной и преувеличенной, и что текст закона о борьбе с киберпреступностью неприменим к удалению из групп WhatsApp.

Другой Юрист, Халид аль-Махмади, сказал, что, хотя член группы WhatsApp может подать иск в гражданский суд о возмещении любого ущерба, который он понес, уголовное наказание за удаление участников отсутствует.

Реагируя на сообщение в социальных сетях, саудовский правозащитник из Швеции обвинил Саудовскую Аравию в том, что она уделяет приоритетное внимание тюремному заключению членов групп WhatsApp, не наказывая власти за предполагаемые похищения и убийства, а также за исчезновение государственных средств.

Между тем, Султан аль-Амир, саудовский ученый живущий в США, сказал: «Когда ваша правовая система недостаточно развита, вы получите таких юридических советников».