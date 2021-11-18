Талибан обращается к Конгрессу США с просьбой освободить афганские активы

В среду талибы* призвали членов Конгресса США освободить афганские активы, замороженные после прихода Талибан к власти в стране, предупредив, что экономические потрясения внутри Афганистана могут привести к проблемам за рубежом.

В открытом письме министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки сказал, что самой большой проблемой, стоящей перед Афганистаном, является финансовая незащищенность, «и корни этой озабоченности уходят в замораживание активов нашего народа американским правительством».

Вашингтон конфисковал активы центрального банка Афганистана на сумму около 9,5 млрд долларов, и зависимая от помощи экономика фактически рухнула - государственные служащие не получали зарплату в течение нескольких месяцев, а казначейство не может оплачивать импорт.

Обеспокоенные страны обязались предоставить помощь в размере сотен миллионов долларов, но не хотят выделять средства, если талибы не согласятся на их условия - более «инклюзивное» правительство и гарантии «прав» женщин и меньшинств.

«Я передаю вам наши жалобы и хотел бы поделиться некоторыми мыслями о наших двусторонних отношениях», - написал Муттаки, отметив, что в 2021 году будет столетие со дня признания Вашингтоном суверенитета Афганистана.

«Наши двусторонние отношения, как и с другими странами мира, также испытали взлеты и падения».

Угроза "массовой миграции"

Муттаки сказал, что в Афганистане впервые за более чем 40 лет у власти оказалось стабильное правительство - начиная с вторжения Советского Союза в 1979 году и заканчивая выводом последних войск США 31 августа.

«Были предприняты практические шаги в направлении надлежащего управления, безопасности и прозрачности», - написал Муттаки.

«Афганистан не представляет угрозы для региона или мира, и путь к позитивному сотрудничеству проложен».

Муттаки сказал, что афганцы «понимают озабоченность международного сообщества», но всем сторонам необходимо предпринять позитивные шаги для укрепления доверия.

Однако он предупредил, что экономическая ситуация может спровоцировать массовый исход.

«Если нынешняя ситуация сохранится, афганское правительство и народ столкнутся с проблемами и станут причиной массовой миграции в регионе и мире, что, в свою очередь, создаст дополнительные гуманитарные и экономические проблемы», - сказал он.

Муттаки сказал, что Соединенные Штаты рискуют еще больше навредить своей репутации в стране, «и это будет худшим воспоминанием, укоренившимся у афганцев от действий Америки».

«Мы надеемся, что члены американского Конгресса хорошо подумают в этом отношении», - добавил он.

«Я прошу...открыть двери для будущих отношений, разморозить активы Центрального банка Афганистана и снять санкции с наших банков».

* - запрещены в РФ