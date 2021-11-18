Турок второй год совершает велосипедный поход против исламофобии

Турецкий мужчина, проживающий в Германии, в 2020 году отправился в велосипедный тур, в ходе которого он побывал в разных частях света с миссией по повышению осведомленности о бедствиях расизма и исламофобии.

Реджаи Караджа Пак путешествует на своем велосипеде, чтобы распространить сообщение: расистские и исламофобские стереотипы и новости, направленные против мусульман и турок в Европе, необоснованны.

47-летний инженер отправился в путь в августе прошлого года и на шестой неделе прибыл в Турцию. Побывав в течение года в различных провинциях Турции, 29 октября Пак приехал в Стамбул.

Рассказывая о своем долгом путешествии, Пак сказал, что в Европе продолжается клеветническая кампания в СМИ против мусульман и турок.

«Эта ситуация открывает дверь для расизма. Я вскочил на свой велосипед, чтобы привлечь внимание к проблеме, и отправился из Европы в Турцию. Я побывал во многих европейских странах и сказал людям, что пропаганда против мусульман ошибочна», - сказал он.

«Эти европейцы знают, что мусульмане не против них. У них братские отношения с мусульманами. Но те, кто не знает мусульман, держатся на расстоянии из-за пропаганды в СМИ», - пояснил он, добавив: «Я хочу показать нашу человечность и характер тем, кто нас не знает».

«Мусульмане сталкиваются с расизмом и с трудностями при поиске работы или аренде квартиры во многих местах. Наши мечети сталкиваются с более чем 400 нападениями в год. Решение состоит в том, чтобы представиться и заявить о себе», - сказал Пак, отметив, что он хотел проинформировать мир также о турецкой культуре и степени расизма по отношению к туркам и мусульманам.

Рассказав журналистам, что он отправится в Монголию из Турции на самолете, а затем вернется в Турцию на своем велосипеде, Пак добавил: «Я планирую проехать почти 14 000 километров на велосипеде к местам наших предков. Мы установим табличку. против всех видов расизма, куда бы мы ни пошли. Многие люди будут сопровождать меня в этом путешествии».