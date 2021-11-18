Оксагон: саудовцы планируют построить самый большой в мире плавучий город-восьмиугольник

Саудовская Аравия запустила последний из длинного списка грандиозных проектов: восьмиугольный промышленный город, плавающий на берегу Красного моря.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман во вторник объявил о запуске «Оксагона», который позиционируется как «крупнейшая в мире плавучая конструкция».

Он будет построен в юго-западном районе Неома, нового футуристического мегаполиса, который, как утверждают власти Саудовской Аравии, будет в 33 раза больше Нью-Йорка. Половина Оксагона будет плавать по Красному морю, глубина которого в среднем составляет 500 метров.

«Оксагон станет катализатором экономического роста и разнообразия в Неоме и королевстве, что будет способствовать дальнейшему удовлетворению наших амбиций в рамках Видения 2030», - сказал наследный принц в заявлении, ссылаясь на стратегию диверсификации страны, направленную на отказ от нефтяной зависимости.

«[Это] будет способствовать переосмыслению мирового подхода к промышленному развитию в будущем, защищая окружающую среду, создавая рабочие места и обеспечивая рост».

Согласно пресс-релизу, город будет питаться исключительно от возобновляемых источников энергии и будет использовать Интернет вещей, искусственный и прогнозный интеллект и робототехнику для создания «бесшовной интегрированной, интеллектуальной и эффективной цепочки поставок».

Проект стартовал с двухминутного рекламного ролика, наполненного банальностями и расплывчатыми идеями.

«Представьте себе место, где есть все, что нужно вашему бизнесу, чтобы преодолеть границы», - начинает видео. «Кураторский ландшафт передовой индустрии, замыкающий петли и обеспечивающий цикличность».

В рекламном ролике утверждается, что Оксагон «объединит самые блестящие умы для решения величайших мировых проблем» и может похвастаться «непревзойденной пригодностью для жизни».

В ролике не объясняется, что именно побудит светлые умы жить в восьмиугольном городе, половина которого будет плавать по воде, для решения величайших проблем Земли.

Не довольствуясь тем, что это просто крупнейшее плавучее сооружение в мире, в ролике также подчеркивается, что этот утопический город станет «домом для первого в мире полностью автоматизированного порта и интегрированного логистического центра».

Пока не было опубликовано никаких подробностей о стоимости проекта или о том, как он будет построен, чтобы плавать на воде. Согласно веб-сайту Неом, город ожидает своих первых жителей в 2024 году и планирует завершить все наземные застройки к 2030 году.

Проект вызвал насмешки и недоумение среди комментаторов и пользователей социальных сетей.

«Поздравляем консалтинговую фирму, получившую большую сумму денег за идею журавля в небе», - написал журналист Грегг Карлстром.

«Почему я работаю в университете, если я мог бы проводить свои дни, проектируя фантастические города для наследного принца Саудовской Аравии», - сказал эксперт по Ближнему Востоку Кристиан Хендерсон.

Это далеко не в первый раз, когда Саудовская Аравия запускает амбициозный футуристический проект.

На этой же неделе МБС представил «первый в мире некоммерческий город», который он назвал в честь себя. Ранее в этом году он также объявил о плане строительства города с нулевым выбросом углеродов, построенного на 170-километровой прямой линии, в качестве первого крупного сооружения для Неом.