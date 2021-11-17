Бои на границе Азербайджана с Арменией: семь азербайджанских солдат пали шахидами

Как минимум семь азербайджанских солдат стали шахидами в ходе боевых действий на границе с Армений во вторник, сообщила министерство обороны Азербайджана.

В заявлении министерства говорится, что еще 10 солдат были ранены во время операции.

«Ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась с вечера 16 ноября», - говорится в сообщении. «Провокация и военный авантюризм, совершенные Арменией на государственной границе, полностью провалились...»

Ранее министерство заявило, что армянские силы осуществили «широкомасштабные провокации» против блокпостов азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском приграничных районах.

В ответ азербайджанская армия начала экстренную операцию, говорится в сообщении, в котором добавляется, что передвижение армянских сил было заблокировано.

Бои на границе прекратились после переговоров министров обороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«В результате телефонных переговоров <…> азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем.»

Ранее Армения попросила Россию помочь «восстановить территориальную целостность» страны, а армянский премьер-министр Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

Депутат армянского парламента Эдуард Агаджанян заявил, что, по неподтвержденным данным, в результате боев на границе погибли 15 армянских военных, но армянское минобороны пока подтвердило гибель только одного солдата. Еще 12 военнослужащих, по данным ведомства, были взяты в плен.