Правительство Британии извинилось перед мусульманином, которого ложно обвинило в экстремизме

Мусульманин, ложно обвиненный в проповеди экстремизма и ненависти, получил официальные извинения от британского правительства в понедельник.

В правительственном пресс-релизе от 2015 года Салман Батт, главный редактор веб-сайта Islam21c, был назван лицом, оправдывающим терроризм.

«Правительство признает, что было абсолютно ложным утверждать, что Батт является экстремистским проповедником ненависти, который оправдывает терроризм и, следовательно, тем, от чьего влияния должны быть защищены студенты», - заявил в суде Эйдан Эрдли, юрисконсульт министра внутренних дел Прити Патель.

«Приносим извинения за причиненный ему вред и, в частности, за то, что обвинение было сделано и поддерживалось так долго», - добавил он, читая заявление.

После юридического оспаривания Баттом ложного обвинения со стороны правительства Великобритании министерство внутренних дел согласилось удалить его имя из пресс-релиза и выплатить Батту компенсацию вместе с судебными издержками.

«Один из самых ярких уроков этого дела, в частности, заключается в том, насколько безосновательны понятия «экстремизм»- и, следовательно, «контрэкстремизм», - сказал Батт, комментируя извинения от правительства.

«Я считаю, что дискурс экстремизма мертв. Все больше и больше людей понимают, что это туманный термин, используемый сильными мира сего, чтобы заставить замолчать любые мысли, идеи или речи, которые им не нравятся или которые они не могут оспорить без принуждения. Это «ересь» сегодняшнего дня».