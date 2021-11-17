Иордания сомневается, что в женской команде Ирана по футболу играют только женщины

Неожиданный скандал разгорелся между Иордании и Ираном после футбольного матча женских команд.

Федерация футбола Иордании настаивает на том, что один из игроков женской сборной Ирана по футболу может быть вовсе не женщиной. Федерация официально подала жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), чтобы «проверить» пол игрока из команды-соперника, которая участвовала в отборочном матче женского Кубка Азии 25 сентября.



Али бин аль-Хусейн, президент Футбольной ассоциации Иордании (ФАИ), опубликовал письмо в воскресенье в Twitter. «Принимая во внимание доказательства, представленные ФАИ, и важность этого соревнования, мы просим АФК инициировать прозрачное и ясное расследование группой независимых медицинских экспертов, чтобы проверить соответствие данного игрока и других членов команды требованиям, в частности ( учитывая), что женская сборная Ирана по футболу имеет историю с гендерными проблемами и проблемами допинга», - говорится в письме.



После того, как матч закончился со счетом 0: 0, Иран победил Иорданию со счетом 4: 2 в серии пенальти в матче группы G, проходившем в Таджикистане, и заработал себе место в женском Кубке Азии 2022 года.



Личность игрока, которого поставила под сомнение Иордания, не разглашается, но Иран быстро ответил на обвинения. Тренер иранской команды Мариам Ирандост заявила, что жалоба Иордании в АФК была «предлогом для того, чтобы не смириться с поражением». По ее словам, каждый член команды был тщательно осмотрен медицинским персоналом на гормональные и тестостероновые тесты.